パラグライ代表がW杯で着用するユニに注目

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はパラグライ代表がW杯本大会で着用する一着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表。パラグアイの1sユニフォームは伝統のストライプ柄。「ストライプが斑点状で荒々しく筆で描いたような質感のあるのが特徴。パラグライの特徴である『テラ・コロラダ（赤い土）』から着想されている。まさに大地のエネルギーを表しているグラフィックなのである。2ndユニフォームはダークカラーのモダンなグラフィックを採用している」と、ともさんはデザインに言及している。（FOOTBALL ZONE編集部）