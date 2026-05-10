イラスト：ハザマチヒロ

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「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になってます!!」
と話題になっているのが、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を丁寧な解説とともに紹介している。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』も登場するなど話題になっている。
異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「本を読まないうちの子が夢中で読んでいた」「家族みんなで読んでます」「会社の研修で使いました」といった声が殺到。この記事では、シリーズ最新作から1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

あらゆる可能性に目を向けられるか？

　あなたは、

　論理的な思考

　ができる人でしょうか？

　それを測る、いい問題があります。
　正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

　知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

　そのためこの問題は、

　小学生でも答えられます。

　あなたはわかるでしょうか？

「不思議な誕生日」

目の前に男の子がいる。
おととい、その子は5歳だった。
来年の誕生日には8歳になるという。
さて、男の子の誕生日はいつ？

イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（98ページ）より

　おととい5歳だったのに、来年には8歳になるという男の子。そんなこと、ありえるのでしょうか。

　それだけでも混乱するのに、いきなり最後に「誕生日」を聞かれてさらに混乱します。

　これほどわずかな情報だけで、誕生日を特定できるのでしょうか。

　シンプルながら、なかなかに頭を使う良い問題です。

　次のページで、考え方と正解を紹介します。

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