「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になってます!!」

と話題になっているのが、書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を丁寧な解説とともに紹介している。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作 『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 も登場するなど話題になっている。

異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「本を読まないうちの子が夢中で読んでいた」「家族みんなで読んでます」「会社の研修で使いました」といった声が殺到。この記事では、シリーズ最新作から1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

あらゆる可能性に目を向けられるか？

あなたは、

論理的な思考

ができる人でしょうか？

それを測る、いい問題があります。

正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

そのためこの問題は、

小学生でも答えられます。

あなたはわかるでしょうか？

「不思議な誕生日」 目の前に男の子がいる。

おととい、その子は5歳だった。

来年の誕生日には8歳になるという。

さて、男の子の誕生日はいつ？ イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（98ページ）より

おととい5歳だったのに、来年には8歳になるという男の子。そんなこと、ありえるのでしょうか。

それだけでも混乱するのに、いきなり最後に「誕生日」を聞かれてさらに混乱します。

これほどわずかな情報だけで、誕生日を特定できるのでしょうか。

シンプルながら、なかなかに頭を使う良い問題です。

次のページで、考え方と正解を紹介します。

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