【不定期連載】箱根からロス五輪へ〜MGCに挑むランナーの肖像〜

第２回 大石巧（スズキ）前編



３年時に箱根初出場を果たすと、８区で区間４位と好走した photo by Aflo Sport



箱根駅伝を走ったという事実は同じでも、その物語は一人ひとりまったく違う。区間賞を重ねたスターもいれば、たった一度の出走で思うような成績を残せなかった選手もいる。本連載では、2028年ロサンゼルス五輪代表の座を争うMGC（マラソングランドチャンピオンシップ）出場権獲得ランナーたちに、箱根を走った学生時代の記憶、そして、世界を見据えて42.195kmに挑む現在地を聞く。

第２回は、大石巧選手（スズキ・29歳）。高校時代はサッカー部で左サイドバック。陸上競技経験ほぼゼロで城西大に進み、３、４年時には箱根駅伝出場を勝ち取った異色の経歴の持ち主だ。自身６度目のマラソンとなる昨年12月の福岡国際マラソン（２時間08分51秒）ではMGC出場権も獲得。インタビューの前編では、驚きだらけの競技転向の経緯を振り返ってもらった。

【ジュビロ磐田のファン、将来の目標はJリーガー】

「高２の終わりまでは、全国高校サッカー選手権に出るのが目標でした」

大石巧は袋井高（静岡）時代、バリバリのサッカー部員だった。

「サッカーは６歳から始めました。静岡はサッカーどころ。周囲もみんなサッカーをしていたので、僕も当たり前のように始め、将来の目標はＪリーガーになることでした。地元のジュビロ磐田のファンで、よく試合を観に行き、いつかここでプレーしたいなと思っていました」

ポジションは左サイドバック。だが、磐田のサックスブルーのユニフォームに憧れていたものの、静岡県はサッカーのレベルが高い。強豪校と試合をするたび、自分の力不足を思い知らされ、先が見えてくる。高２の終わり、大石はプロサッカー選手になる夢をあきらめ、進学に意識を向けた。その際、サッカーの代わりに夢中になれるものとして思いついたのが箱根駅伝だった。

「小学生の頃、いとこが箱根駅伝に出場したんです。以降は毎年、箱根のテレビ中継を観ていたこともあって、たくさんの人が応援して盛り上がっていたことを思い出し、『自分も箱根を走ってみたいな』と。高校の陸上部にも、自分よりも長距離で速い人がいなかったので、本気で目指せばどのくらいやれるのか、挑戦してみたいと考え、高３になってから箱根駅伝を目指すことにしました」

サッカー部の仲間には「選手権の予選を終えたら、箱根を目指す」と伝えた。突拍子もない挑戦だが、仲間たちは箱根を目指すことの意味をあまり理解していなかった。「お前は足が速いし、いけるんじゃね？」と笑顔で背中を押された。

【高校までサッカー部なの？ そんなのアリ？】

大石は、まず陸上部の顧問の先生に「どうしたら大学で箱根を走れますか？」と聞いた。「とりあえず記録会に１回出て、タイムを出してから大学に相談したほうがいい」と言われ、高３の11月、初めて5000ｍに出場。記録は15分32秒だった。

「直前に陸上部で１、２週間ほど練習したんですが、陸上経験ゼロ、知識もないので、このタイムが速いのか、遅いのか、まるでわかりませんでした。陸上部の顧問の先生はちょっと驚いていましたけど、箱根駅伝に出るような大学に入るには、少なくとも14分台で走っていないと難しい。そもそも、その時期には推薦が終わっていると知りました。また、ウチの陸上部は強くなかったので、大学の陸上部とはつながりもなく......。

仕方ないので、飛び込み営業みたいに、自分からいろいろな大学の入試課に電話をかけました（笑）」

サッカー部出身という異色の経歴を押し出したが、「変なヤツが電話をかけてきたなという感じでした（笑）」と塩対応され、「ウチは推薦じゃなければダメなんです」と断られ続けた。

だが、１校だけ、電話に出た担当者がたまたま陸上競技に詳しく、「サッカー部でそれだけ走れるのは、ちょっと面白い。監督に連絡を取ってみます」と言ってくれた。その５分後に折り返しの電話がかかってきた。

「それが、城西大の櫛部（静二）監督でした。めちゃくちゃうれしかったですね。最初はスポーツ関連の学部がある大学がいいなとか、のんきに考えていたのですが（笑）、わがまま言っている場合じゃなくなっていました。そんな時、櫛部監督だけが『面白そうだから１回練習においで』と声をかけてくださったんです。

大学に行くと、『1000mを３本、キロ３分で走れる？』と聞かれました。その時の僕はランニングウェアを持っていないので、ロンＴとハーフパンツを着ていたのですが、櫛部監督は『それで走るの？ 新鮮だね』と笑っていましたね（笑）。ただ、指示通りに1000mを３分で走ることができたので、『採る方向で考える』と言ってくださり、ホッとしたのを覚えています」

晴れて城西大陸上部に入部すると、同期には「高校までサッカー部なの？ そんなのアリ？」と驚かれた。ある先輩からは「サッカー部でも入れるのか」と怪訝な顔で言われたが、「これから頑張ります」と静かにファイティングポーズを取った。

「陸上のことは何もわからないですし、レース経験もタイムもない。これから大きな壁にぶつかるんだろうなと思っていました。でも、練習をやると、意外とみんなについていけた。１年目の目標は5000mで14分台を出すことだったんですけど、入学２週間後には達成してしまって......あれは自分でもビックリしました（笑）」

【１年目から、まさかの箱根のエントリーメンバー入り】

大石は、１年目からＡチームに属し、箱根駅伝のエントリーメンバー16名に入った。

「１年の時は、ギリギリで16名に入った感じで、走れるとしたら６区かなと思っていました。それで仮想６区（の練習コース）を走りにいく予定だったのですが、当日の朝、寝坊してしまって......。最悪ですよね。走る前から負けていました。ただ、箱根は夢じゃない、ちゃんと頑張れば、手の届くところにあるんだなっていうのがわかって、やる気がいっそう高まりました」

２年目は、残念ながらチームが予選会を通過できなかった。捲土重来の３年目、城西大は予選会を突破し、大石は箱根での希望区間を櫛部監督に伝えた。

「『１区にいかせてください』と伝えました。１区はシンプルに華がある。ヨーイドンで走って、他大学の選手と勝負したかったんです。でも、監督には『お前は上りが強いし、単独でも走れる。復路が向いているので８区を頼む』と言われました。今思えば、監督の信頼を十分に勝ち取れていなかったのかもしれません」

第94回箱根駅伝、大石は８区４位と好走し、チームの総合７位に貢献した。

箱根を走ったインパクトは大きかった。LINEの通知は鳴りやまず、地元に帰ると、友人知人に「観たよ」「応援しているよ」と声をかけられた。

「箱根の力を感じましたね。そういう経験が初めてだったのでうれしかったですし、応援してくれる人がいると、すごく力になるんだなと思いました。この時から、自分のためだけではなく、応援してくれる人のためにもいい走りをしたいという気持ちが徐々に大きくなっていきました」

４年生になり、大石は最後の箱根での目標を「区間賞」「（チームは）過去最高の総合５位」とした。チームには、前年の箱根を走った４年生が多くいて、客観的に見ても、シード権（10位以内）、さらに上位を狙えるだけの戦力があった。出雲、全日本と過去最高順位（いずれも８位）で城西史上"最強世代"と言われていた。大石自身にも戦える自信があった。

だが、本番を前に、チームはいまひとつピリッとしなかった。

「今の城西大はみんな真面目で強いですけど、自分たちの時は和気あいあいとしていて、いい意味でのバカが多かった。明るくていいチームでしたが、一方で、自分を含む上級生が後輩を引っ張っていくような感じではなかった。チームの結束力という部分で足りないというか、強いチームのピリッとした雰囲気はなかったですね」

それでも本番になれば走れるだろうと、楽観視していた。しかし、大石は８区21位に終わり、チームも総合20位に沈んだ。

最後の箱根は不完全燃焼に終わったが、箱根を走った経験は、その後の大石の競技人生にどんな影響を与えたのだろうか。

「箱根は、沿道の人の数が圧倒的で、『歓声で耳がキーンとするよ』と言われていたんですけど、その通りでした。監督の乗る運営管理車がつくのも箱根ならではですけど、いいものだなと思いましたね。３年の時、櫛部監督に『今までで一番の走りをしているぞ』って言われて、そんなに褒められるのは初めてだったので、うれしかったです。

そうしたところも含めて、これまで箱根を超えるようなレースはまだ経験したことがありません。もう一度、そういう舞台で走りたいですが、それはMGC、オリンピック、世界陸上しかないと思うんです。『またそういうところで走りたい』。そう思わせてくれたのが箱根駅伝でした」

（つづく）

後編を読む＞＞＞大学から陸上部に入って箱根駅伝出場「超異色マラソンランナー」大石巧のMGC、ロス五輪に懸ける思い

大石巧（おおいし・たくみ）／1996年生まれ、静岡県磐田市出身。袋井高ではサッカー部に所属していたが、箱根駅伝を走ったいとこの姿にあこがれ、３年春に陸上転向を決意。ほぼ初心者ながら、いくつもの大学に電話をかけるなど進路を模索。入学した城西大では、３、４年時に箱根駅伝の８区（区間４位、21位）を走った。実業団入り後はケガに悩まされるも、自身６度目のマラソンとなる昨年12月の福岡国際マラソンで２時間08分51秒（総合４位、日本人３位）を出し、MGC（マラソングランドチャンピオンシップ／2028年ロサンゼルス五輪マラソン日本代表選考会、2027年10月開催予定）出場権を獲得した。