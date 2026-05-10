ゴルフ界屈指の名伯楽が「ジャンボ尾崎と絶縁した」本当の理由…間近で見た「配慮がなさすぎる性格」災いして

日本の、ひいては世界のゴルフ史に残る偉業を成し遂げた人物であったジャンボ尾崎。ただ、その偉業の陰に“名参謀”後藤修の存在があったことは、ほとんど知られていない。

そこで、ありし日の後藤修の姿について、当人をよく知るコラムニストの木村和久氏が綴る――。

「レッスン・オブ・ザ・イヤー」を受賞して…

後藤修が『月刊ゴルフダイジェスト』誌で「教えてっ！スクエア打法」の連載を始めたのが1997年の6月号からです。月刊誌ながら評判となり、翌年の春には後藤修が「レッスン・オブ・ザ・イヤー」を受賞するという快挙を成し遂げます。

レッスン・オブ・ザ・イヤーは、その年に最も活躍したレッスンプロに与えられる最大の賞です。後藤修は「読者からの投票が物凄かった、一番取りたい賞が貰えて嬉しい」と素直に喜びを語っています。

そして都内の高級ホテルで行われた表彰式の模様を、我々は記事にしようと、後藤修に紋付き袴を着せて壇上に送り出しました。ところがここにひとり、後藤修の受賞を面白くないと感じている人がいました。『週刊ゴルフダイジェスト』誌で10年以上前から「ゴルフ野生塾」を連載している坂田信弘です。

言いたいことはこうです。なんでプロゴルファーでもない人が、連載1年で受賞しなきゃならないのだ。10年も人気連載をしているプロゴルファーがここにいるというのに。

関係各方面はこの動きをすでに察知しており、坂田信弘の顔を立てるために、昨年から新設した「読者大賞」を彼に与えることに。当日の坂田信弘は明らかに不機嫌で、私に向かって「スピーチで何を言い出すか、わしゃ知らんからな」と戦闘態勢に。こっちは「坂田さん、お手柔らかに頼みますよ」とやんわり挨拶だけはしておいた。

「木を見て森を見ず」タイプの人なんだな

授賞式の段取りは、坂田信弘が先に表彰を受けることに。肝心のスピーチだが、これが言葉巧みで実に上手かった。自分の受賞を素直に喜び、後藤修のことも「私の拙い原稿を最初に誉めてくれたのが後藤修さんで、そのことは今でも忘れられません」と大人の対応を見せるのだった。やっぱり格が違う。ちゃんと周りのことが見えているのだ。

というわけでいよいよ真打登場、後藤修のスピーチが始まった。これが実に難解でしかも滑舌が悪いから、ほとんど聞き取れない。

話は日頃言ってることの延長でジャンボ、中嶋の話に始まり、「馬賊よ去れ」とか、「ジンギスカンは偉大だ」とか歴史話をゴルフに例えて延々と続く。どれだけ話が長いかというと、ホテルのマネージャーがステージの袖からグルグル手を回して、巻きの合図を出し「そろそろお話をまとめて……」と促す始末。

その段階で30分、さらにそこから20分ぐらい話をし、もうどっちらけで、周りはみんなほかの世間話をしているし。話が終る頃は、すっかり料理も冷めてシラケまくりだった。

壇上から降りた後藤修は長話をしたことを全く気にせず、威風堂々、そっくり返ってましたからね。結局この人は周りに対しての配慮というものがまったくない「木を見て森を見ず」タイプの人なんだなと思った次第。

このパーティ大暴れ事件を機会に、後藤修を冷静かつ客観的に見るようになりました。そういえばティーチングプロの資格を持ってないのによく受賞できたなと。そこから後藤修の人となりを自分なりに調べだします。

恩師・新田恭一との出会い

後藤修の恩師は新田恭一で、後藤修も「ゴルフ理論は、新田先生から教わったものを改良した」と言っています。新田恭一は1898年（明治31年）広島生まれで、慶応大学からプロ野球入りし、その後監督やコーチを務めています。大学時代は4番打者のピッチャーという元祖二刀流をやり、大学野球界のスーパースターでした。

しかもプロ野球入りする前にアメリカに遊学、その時ゴルフを習い、帰国後、日本アマチュア選手権（第24回、1931年）で優勝しています。当時はアマチュア優位の時代だから、事実上日本一に輝いています。実に多才で器用な人でした。

新田恭一はゴルフと野球を組み入れた「新田理論」を駆使して、若手の育成をします。新田理論とは「人間の体の動きは決まっていて、無理をするから怪我や故障が起きる。無駄なく効率的に体を動かすことにおいては、野球もゴルフも一緒である」と語っています。話が長くなるので割愛しますが、弟子の後藤修は新田理論をゴルフ用にアレンジし、スクエア打法として売り出します。

その新田恭一との出会いですが、後藤修のほうからアプローチをしています。後藤修は静岡県磐田の野球少年で、高校野球からプロ入りを目指したが、どこからも声がかからず。仕方がないので野球関係者に片っ端に手紙を書きまくった。そして唯一返事をくれたのが新田恭一というわけです。

その後は新田恭一の推薦でプロ野球入りするが、通算8球団を渡り歩き、球団移籍回数の日本記録を作っています。しかも新田仕込みのアメリカ流ビジネス交渉術を教わっていて、移籍のたびに好条件の契約を勝ち取ったとか。しかし、結果はさほど残していませんけどね。

そんな経緯で後藤修は新田恭一を師と仰ぎ、拾ってくれたことを感謝しています。私も後藤修を師と仰ぎ、心から感謝したい気持ちがありましたが、あのパーティ大暴れ事件から、冷静に見るようになりました。

ジャンボ尾崎に言ってほしかった“言葉”

ここで後藤修と私、木村和久の関係を軽く書かせて頂きます。

後藤修と最初に知り合ったのは、ゴルフ雑誌ではありません。1994年、『週刊SPA！』の担当編集者占部君が、芦花公園近辺に住んでいて、後藤修を練習場で発見し声をかけます。そこで『週刊SPA！』の「キムラ総研」という私の連載で、何回かレッスンを受ける企画をやることに、それが後藤修との最初の出会いでした。

それから1996年に漫画家の中尊寺ゆつこ嬢のパーティで、ゴルフダイジェストの編集長と知り合い、何か面白い連載をしてくれとリクエストが。この段階では後藤修の名前が出てません。

そこで私のほうから、後藤修に教わり足りなかった部分があるので、続きをしたいとリクエストをして企画が通った次第。そういう連載の裏話を後藤修に説明しても始まらないし、言っても分からないでしょう。本当はひと言「木村くんの協力で受賞できたよ、ありがとう」と言ってくれれば、私は救われたのです。

その感謝の言葉は、ジャンボ尾崎から後藤修に対して言ってほしかった言葉でもあったと思います。「後藤さんありがとう、おかげでスランプから復活出来たよ」とね。

ジャンボ尾崎に冷たくされた後藤修は、突然大きな賞を貰い嬉しさのあまり、周りが見えなくなったんですね。神輿に乗せられていたのに、その担ぎ手に謝意を述べないのは残念でなりません。

【後編記事】『なぜ男子プロだけ育たない？「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が閉校に追い込まれた“致命的すぎる原因”』へつづく。

【つづきを読む】なぜ男子プロだけ育たない？「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が閉校に追い込まれた”致命的すぎる原因”