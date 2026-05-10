〈私〉を聴き手に委ねたから、みんなの曲になった…佐野元春『SOMEDAY』に45年前のキッズが惹かれた理由

佐野元春の大ヒット曲『SOMEDAY』が1971年にリリースされて45年が経った。アラ還リスナーのアンセムとも言える名曲だが、実はシングル発表時には思ったような反応を得られなかった。現代のポップスにも通ずる新たな道を拓いたこの一曲は、なぜいつまでも人々の心に届くのか。前編〈佐野元春『SOMEDAY』が45年経ってもアンセムであり続ける理由…画期的だった「詰まる符割り」〉に続けて、音楽評論家・スージー鈴木が解説する。

文学性と「東京っぽさ」

さて、私は、2026年4月からレギュラー化されたNHK総合『名曲考察教室』 という番組で、歌詞を解説する役を仰せつかっている。

毎回、歌詞を考察して驚くのは「名曲」になればなるほど、歌詞が抽象的だということだ。『SOMEDAY』の歌詞もそうで、具体的に、誰がどこで何をしているのかは、はっきりと書かれていない。

「街の唄」って何の唄だ？ 「恋を抱きしめた」って何してるんだ？「Happiness & Rest」ってどういう感じ？

しかし私世代が、それらよく分からないにもかかわらず、当時この歌詞を手放しで受け入れ、深く感じ入ったのには、いくつかの手がかりがあったからである。

1つ目は「文学性」だ。何というか言葉の品格が高い。平たくいえば、よく本を読んで、よく言葉を知っている人が書いた歌詞として聴こえた。当時のロックと言えば、少々極端に言えば、不良っぽくマッチョに「今夜はお前にアイラブユー！」とシャウトするジャンルだったのに対して。

だからこそ、私のように、不良でもマッチョでもない文系ロック少年（少女）までもがグイッと惹き付けられたのだ。

手がかりのもう1つは「東京性」である。歌い出しの「街」は、具体的には指し示されていないもののニューヨークやロンドンではなく、明らかに東京であると誰もが認めながら、聴いていた。

それは、海外と比べて見劣りのする東アジアの後進都市ではなく、劇的な経済成長を経て、独特のカルチャーが芽生えた先進都市。そして、日本全国に張り巡らされたメディアの発達もあり、私含む、地方の人間も、距離感を抱かず、積極的に憧れ、親しみ始めていた都市だ。

新しい〈私〉を立ち上げたソングライター

結果、日本全国の（佐野元春風にいえば）「キッズ」が、今よりももっとキラキラしていた東京的感覚にあふれた『SOMEDAY』の歌詞を我が事として受け入れたのだ。

当時『SOMEDAY』を聴けば、我が東大阪からも、行ったことのない青山や原宿、表参道がリアルに見えたのさ。本当だぜ。

つまり、歌詞に置かれている品格のある日本語は「東京語」だったのだ。そして、その「東京語」が、ある意味、これも非常に東京的といえるアレンジやコード進行や符割りの上に乗せられることで、『SOMEDAY』がついに『SOMEDAY』となったのだった。

しかし、この『SOMEDAY』が私世代のアンセムとなった決定的な要因に関する気付きが生まれたのは、実は、つい最近のことである。

『サンデー毎日』3月15日号から3週にわたって、音楽プロデューサー・松尾潔による「佐野元春と『時代の霊性』」というシリーズ記事が掲載された。

第一回で、松尾潔は、『SOMEDAY』に加えて『アンジェリーナ』『ガラスのジェネレーション』などの歌詞に「僕・私・俺・僕たち・I・We」などの一人称が一切出て来ないことを指摘。その上で、こう結論付けている。

--一人称で歌わないからこそ、その〈私〉は歌い手より聴き手に大きく委ねられる。聴きながら「自分こそが〈私〉」という当事者感をつよく意識することになる。佐野元春は日本語ロックに新しい〈私〉を立ち上げたソングライターなのである。

記事に先立って、今年の1月9日にNHK Eテレで放送された『スイッチインタビュー「安田成美×大貫妙子EP1」美声&歌作りの秘密』という番組で、大貫妙子が、非常に示唆に富む発言をしていて、心に残った。

外側＝自分たちの側に開かれた歌

何でも、テレビで見る若いバンドについて「こんなに自分のことばっかり歌ってどうするの」「なんで自分の中ばっかりのことを歌いたいのかな」「かえって外側にあることを歌った方がいいのにな」というのだ。

対して安田成美が、自分ではなく「外側」を歌う大貫の歌には「自分の持っている、生きてきた・経験したことが入り込める余地がいっぱいあって」と返す。

ここではないか。

もちろん、まずはアレンジやコード進行や符割り、さらには歌詞の文学性、東京性と、いろいろな要素によって、東京以外も含めた日本全国のキッズを取り込んだ。

しかし私含む40数年前の「キッズ」たちが、この曲を最終的にアンセムとして認めた本質的にして決定的な要因は、歌詞世界が「僕」＝佐野元春の内側に閉じているのではなく、外側＝自分たちの側に開かれていると直感したからではないか。

だから他の誰でもない自分のアンセムになったのだ。だから青山や原宿、表参道がリアルに見えたんだ。

そして「キッズ」たちは「ステキなことはステキだと無邪気に笑える心」を持ち続けよう、そして「まごころがつかめるその時まで SOMEDAY」「信じる心いつまでも SOMEDAY」と本気で心に刻んだのだった。

信じる心いつまでも

今でも『SOMEDAY』を聴くと、背筋がピンと伸びる。この記事を書くために、何度も聴いて、何度もピンと伸びた。

私が出演するBAYFM『9の音粋』という番組の4月20日分の企画「歌詞やタイトルに『ダーリン』が出てくる曲」を投票する珍奇な企画「ダーリン総選挙」の5位としてオンエアしたときも、ピンと伸びた。

しかしデビュー記念日である3月21日に東京ガーデンシアターで開催された45周年アニバーサリーツアーの千秋楽公演でのMCには、背筋が何度もピンと伸びまくった。伸びまくり過ぎて、ひっくり返るかと思ったぐらい。

--「いろいろ80年代の思い出はありますけど、何と言っても80年代の思い出は『SOMEDAY』。この曲を書いて本当に良かったと思います。いろんなことがあったけど、全体的に楽しくやってきたと思います」

--「僕はこの国に生まれて、この人生を自由に感じて、自由に思い、自由に表現してきました。今思うのは、それは簡単なことではなく、とても幸運だったのではないかなと思っています」

--「いろいろな意見が飛び交っています。今この時も世界で起こっていることを思えば、とても悲しい現実があります。でも、考えすぎで臆病になってしまうのもいけません。ファンの皆さんが今夜ここでこうして一緒にいてくれることが、僕にとってはとても心強いです」

オー・ダーリン！ ステキなことはステキだと無邪気に笑える心がスキという気持ちに年を取っても揺れてしまうのは、明らかに佐野元春のせいなんだぜ。

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【はじめから読む】佐野元春『SOMEDAY』が45年経ってもアンセムであり続ける理由…画期的だった「詰まる符割り』