医者が明かす…できるだけ避けたい”最悪の死に方”を回避する「食事と健康の絶対法則」

食事や健康に関する正しい情報の見極めが難しくなっている。

「この食べ物は体にいいのか」

「このダイエット方法は正しいのか」

「飲み会のあとのラーメンはどれだけ身体に悪いのか」

これらの情報はブログや本などの文字媒体であれば、読解力が求められたので客観的に判断することができた。しかし、最近のSNSや動画は感情を揺さぶりにくるので、冷静に情報を判断することが難しい。

さらにAIは、あたかも専門家が語るような口調で間違った情報を平気で吐き出してくる。以前に増して情報の見極めが困難になっている。

より正しい食事や健康の情報を見極めるために、『医者が教える栄養学的に正しい最高の食事術』（ダイヤモンド社）を執筆した、東京農業大学名誉教授の医学博士、田中越郎先生に話を伺った。私たちが日ごろから口にしている食事は本当に体にいいのか？ それとも悪いのか？ 専門家の視点で正しい食事の真実について語ってもらった。

田中越郎（たなか・えつろう）

医師で栄養学者。東京農業大学名誉教授。熊本大学医学部卒業後、三井記念病院で内科医、スウェーデン・カロリンスカ研究所で自律神経のしくみ、東海大学医学部で運動と心臓血管のしくみ、東京農業大学栄養科学科で栄養学を研究。日本中の看護学生の10人に1人は田中先生が書いた教科書で勉強している。『世界一受けたい授業』にも家庭科の先生（栄養の解説）として出演。

「何の病気で死ぬのが嫌か？」逆算して考える

――『最高の食事術』を執筆したきっかけを教えて下さい。

「以前に比べて、間違った健康情報に振り回されている人が増えているからです。本人は体にいいと思っていても、実は体に悪い食事法をしている人も目につくようになりました。専門家の立場から、正しい栄養学の知識や情報を発信する必要があると思い、この本を執筆することにしました」

――間違った情報の傾向のようなものはありますか。

「最近は、ひとつの情報の中で8割が正しくて、2割ぐらいウソの情報が混じっているケースが増えている印象です。たとえば、『魚を食べると動脈硬化予防になり、頭がよくなる』というような、最初の8割は本当の情報で、最後の2割でウソの話を盛り込むので、信ぴょう性の判断が以前よりも難しくなっています」

――曖昧な情報に振り回されないためにはどうすればいいでしょうか。

「『何を食べたらいけないのか？』よりも『なぜ、健康によくないのか？』を理解する必要があります。健康診断で肥満はダメ、高血圧はダメなど、様々な診断結果が出ても、それがなぜダメなのかを理解しなくてはいけません」

――私も健康診断の数値に一喜一憂している一人です。その数値の変化によって何が具体的に体に悪いのか良く分かっていません。

「それを理解するためには、『何の病気で死ぬのが嫌か？』を逆算して考えると分かりやすいでしょう。人間はいずれ死ぬわけですから、病気で命を落とす場合、『がん』『肺炎』『心筋梗塞』『脳梗塞』の4つの中から死に方を選ぶことになります。このうち、がんは治療自体が非常に苦しいですが、最近の治療法だと生存期間はかなり長くなっています。また、肺炎の罹病期間は短く、生還できた場合、ほぼ元通りまで回復できることが多いです」

――そうなると、厄介なのは心筋梗塞と脳梗塞の2つですね。

「心筋梗塞の約半数は急死です。さらにその約半数が急死を免れたとしても、その後完全には回復することはなく、行動が制限されるケースがほとんどです。さらに脳梗塞は、たとえ急死を回避することができても、そのうち再発して重症化していくパターンが多いです。運動能力だけでなく、思考能力も低下することが多いので、最終的には寝たきりか認知症をともなう人も少なくありません」

――死に方としては心筋梗塞と脳梗塞は避けたいところですね。

「健康診断の高血圧はダメ、高コレステロールはダメ、運動不足はダメなどの指導は、死に方としては選びたくない心筋梗塞と脳梗塞を引き起こす『動脈硬化』の要因になるからです。しかも、これらは食事と深い関係があります。つまり、正しい食事の情報を入手して、健康には何がよくないのかを意識して生活すれば、これらの病気をある程度回避することができるのです」

イメージで食事の善悪を決めつけるのはNG

――『これは体にいい』と思い込んでいて、実はあまり健康とは関係がない食事というのもあるのでしょうか。

「野菜ジュースや果物ジュースはその典型例と言えます。野菜や果物はジュースにするとBビタミンCが壊れてしまい、ほとんど摂ることができなくなります。さらに市販のジュースは熱をかけたり濾過をしたりするので、食物繊維も摂取不十分になりやすいです」

――食生活が荒れていても、野菜ジュースを1本飲めばチャラになると思っていました。

「安心感は健康の最大の敵だと思って下さい。たとえば、ラーメンや唐揚げなどの脂肪が多い食事をした後に、脂肪の吸収を抑えると言われている烏龍茶を1本飲んで、“食べたことをナシにする”と考える人が増えています。しかし、その烏龍茶でチャラにできる脂肪の量は、チャーシューでいうとせいぜい手の親指サイズ分ぐらいです。脂っこい夕飯のすべてをナシにする効果はありません」

――唐揚げ1個を余計に食べるのを我慢したほうが健康には良さそうですね。

「食事の“罪悪感を消す”というサプリメントや飲料が、実は偏った食事を助長させてしまう要因でもあります。まずは自分の都合のいいように健康を解釈しないことが、体によい食事をするための第一歩になります」

――黒砂糖や「〇〇海の塩」というのも健康に良さそうなイメージがあります。

「それも大きな誤解です。いろいろな種類の砂糖や塩がありますが、これらは栄養学的にはすべて同じです。スーパーで売られている真っ白な砂糖も、南の島で作られた黒砂糖も同じものです。高級な塩も安い塩も栄養学的に違いはありません」

――体に良さそうな塩を使って料理をしても、健康になるとは限らないんですね。

「もちろん味の違いはあります。ただ、家庭で調理に使う塩や砂糖の量は微量です。その微々たる量に含まれる混入物は無視できる範囲内といえます。よくネットなどで『ミネラル補給のために精製塩ではなく自然塩を摂りましょう』という書き込みを目にしますが、これは使用量を考慮していない意見になります」

――料理の調味料なんて、ひとつまみぐらいしか使わないですからね。

「安全な食事を考える上で、多くの人が抜け落ちているのが『量』の概念です。世の中のどんな食べ物にも『安全』というものはなく、そこには『安全な量』があるだけです。たとえば、ナトリウムは不足するとよくないですし、摂り過ぎてもよくありません。つまり、食べ物には必ず適量というものがあって、その適量を超えないように食事をコントロールすることが大切なんです。その人に持病がなければ、毎日、厳密に食事の内容を神経質に考える必要はありません。栄養は1日単位ではなく1週間単位で考えれば十分です。仮に偏った食事をしたとしても、翌日に意識して不足した栄養を補えば、結果的にバランスの良い食事をしたことになります」

――イメージだけで食事の善悪を決めつけてしまうところがあります。

「食事の持つイメージや、企業の宣伝で誤解している人は多いです。たとえば、コラーゲンを食べると肌がプルプルになると思っている人が多いですが、食べたコラーゲンがそのまま自分の皮膚のコラーゲンになることはありません。もし、皮膚の健康を保ちたいのであれば、たんぱく質とビタミンCの両方を意識的に摂るほうが効果的です。また、運動をして汗をかいた高校生がスポーツドリンクを飲むCMをみると、なんとなく『運動をした後にスポーツドリンクを飲みたい』という心理になりますが、スポーツドリンクは塩分と同時に糖分も多いので、軽い運動ならばやはり水を飲むほうがおすすめだったりします」

――逆に「体に悪い」と思われているけど、実はあまり関係がないという食材もあるのでしょうか。

「たとえば、小麦粉由来のたんぱく質を敬遠する『グルテンフリー』が流行っています。しかし、グルテンアレルギーであれば避ける必要はありますが、そうでなければグルテンを食べないという健康法は意味がありません。これはカニアレルギーではない人が、カニを食べるのを我慢するのと同じことです。これも先ほど言っていた『グルテンフリーは健康に良さそうだ』というイメージだけで食事の善悪を決めている話だったりします」

――イメージだけで先行させないためにはどうすればいいでしょうか。

「SNSやAIの情報を鵜呑みにしないことです。当たり前のことですが、専門の勉強をした医師や管理栄養士の言っていることのほうが正しいです。『目にすることが多い情報』よりも『どのような専門家が発信した情報なのか？』を判断基準にすることが大切だと思います」

――医師の中にも食べ物や健康の極端な情報を発信している人もいますが。

「同じ医師でも考え方は人それぞれです。ただ、中にはSNSで注目を集めることが何かしら利益につながる人もいます。たとえば、医師が自分のクリニックでサプリメントを販売するために、極端な食事や健康の話をするケースもあるので、なぜ、その医師が極端な情報を発信しているのか、その背景を見極めることも、間違った情報に振り回されないコツといえます」

――では、本当に体にいい食材は何なのか？ 後編記事〈医者が「世の中で最も優れた食品」と語る…物価高の日本人におすすめの"安くて健康にいい食材"の名前〉では引き続き田中先生に「安くて健康にいい食材」について訊く。

【つづきを読む】医者が「世の中で最も優れた食品」と語る…物価高の日本人におすすめの”安くて健康にいい食材”の名前