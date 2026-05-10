「ここまでワクワクするのはひさしぶり」 河本結は2位から初のメジャーVへ
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 3日目◇9日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞ツアー通算4勝の河本結が、初のメジャー優勝へトータル3オーバーの2位タイで最終日に向かう。平均ストロークは今季ワーストの『79.7424』。2011年「日本女子オープン」第3ラウンド以来となる“全員オーバーパー”というタフな一日を、「どうしても力が入っちゃうから、力を抜いて」ということを心がけ、なんとか上位を維持した。
【ライブフォト】河本結はフィニッシュで両太モモはピタッ！
「ストレスは大きかった」という心境は隠さない。それでも涼しげな表情でプレーする姿が印象的だ。前半の5番でバーディが先行。だが、その後は、どれだけ耐えても13番までに4つスコアを落とした。そんななか、58度を握りグリーン右手前から15ヤードの3打目アプローチを直接決めた14番パー4では力強いガッツポーズも披露。「13番でティショットがラフに落ちて、そこがディボットだった。バンカー越えの寄らないところ。アンラッキーの後にラッキーが来たから“よっしゃ！”って感じでした」。思わず感情があふれ出した。2メートルのバーディパットを外した10番を「キー」に挙げる。「流れを切ってしまった」。最終18番のダブルボギーも悔やむが、それでも踏みとどまった。後半に見たスコアボードで、他の選手も苦しんでいることを事実として把握。「ピン位置も相まって、めちゃめちゃ難しかったです。まさにムービングデーでしたね」。選手たちの誰にとっても長い一日だった。最終日最終組のひとりとして、首位に立つ福山恵梨との1打差を追う。「ここまでワクワクするのはひさしぶりな感じ。優勝争いのワクワクというよりは、このコースを攻略するワクワク。勝負ではなくゴルフをすることにワクワクしています」。ショットが安定していたことも手応えにつながる。胸の高鳴りを感じながら、目指している「年間女王」にも近づくビッグタイトル獲得へと向かっていく。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ワールドLサロンパスC リーダーボード
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河本結 プロフィール＆戦績
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〈連続写真〉『ヒジを高く上げたトップから頭を残して振る』 河本結のパワーフェードを打つコツ！
「ストレスは大きかった」という心境は隠さない。それでも涼しげな表情でプレーする姿が印象的だ。前半の5番でバーディが先行。だが、その後は、どれだけ耐えても13番までに4つスコアを落とした。そんななか、58度を握りグリーン右手前から15ヤードの3打目アプローチを直接決めた14番パー4では力強いガッツポーズも披露。「13番でティショットがラフに落ちて、そこがディボットだった。バンカー越えの寄らないところ。アンラッキーの後にラッキーが来たから“よっしゃ！”って感じでした」。思わず感情があふれ出した。2メートルのバーディパットを外した10番を「キー」に挙げる。「流れを切ってしまった」。最終18番のダブルボギーも悔やむが、それでも踏みとどまった。後半に見たスコアボードで、他の選手も苦しんでいることを事実として把握。「ピン位置も相まって、めちゃめちゃ難しかったです。まさにムービングデーでしたね」。選手たちの誰にとっても長い一日だった。最終日最終組のひとりとして、首位に立つ福山恵梨との1打差を追う。「ここまでワクワクするのはひさしぶりな感じ。優勝争いのワクワクというよりは、このコースを攻略するワクワク。勝負ではなくゴルフをすることにワクワクしています」。ショットが安定していたことも手応えにつながる。胸の高鳴りを感じながら、目指している「年間女王」にも近づくビッグタイトル獲得へと向かっていく。（文・間宮輝憲）
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