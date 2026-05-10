米ツアー“裏大会”で中島啓太が7位に浮上 金谷拓実は15位、平田憲聖49位
＜ワンフライト・マートルビーチ・クラシック 3日目◇9日◇デューンズゴルフ＆ビーチクラブ（サウスカロライナ州）◇7347ヤード・パー71＞日本勢3人が出場する米国男子ツアーの“裏大会”は第3ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
中島啓太が、6バーディ・ボギーなしの「65」をマークし、トータル11アンダーの7位タイに浮上した。初日も「65」で回り2位タイの好発進を決めたが、2日目は「72」で順位は後退。そこから巻き返しを見せて最終日を迎える。金谷拓実は4バーディ・2ボギーで「69」のラウンド。初日から60台を並べるプレーで、トータル8アンダーの15位タイにつけた。平田憲聖は4バーディ・2ボギーの「69」でプレーし、トータル3アンダー・49位タイだった。マーク・ハバード（米国）がトータル16アンダーで単独首位。1打差の2位にアーロン・ライ（イングランド）が続いた。今大会は、松山英樹らが参戦するシグネチャーイベント（昇格大会）「トゥルーイスト選手権」の裏大会。賞金総額は400万ドル（約6億3100万円）。優勝者にはフェデックスカップポイント300ポイントが付与される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米ツアー裏大会 第3ラウンドの成績
松山英樹、久常涼参戦 シグネチャー大会のリーダーボード
PIFがLIVゴルフへの資金打ち切りを正式発表 会長は辞任、新体制で継続へ「将来的な成功のため尽力」
キャメロン・ヤングがマスターズで投入した、『GTS』フェアウェイの本格供給がスタート
米国女子ツアー 第3ラウンドの結果
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