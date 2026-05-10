富士山は「1万歳のピチピチ新人」！？火山の世界ではまだまだ若手という驚きの事実【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

富士山は１万歳！ でも火山のなかでは若いほう

富士山の下には3つの山が隠れている

日本には数多くの火山がありますが、その平均的な寿命は数十万年といわれています。富士山も活火山のひとつですが、その年齢は、現在の富士山の形になってからおよそ1万年。日本列島の歴史や、私たち人類の時間感覚からすれば気の遠くなるような長さですが、火山として見れば、まだまだ若い部類に入る存在なのです。

富士山は、地球の表面を覆うプレートの活動によって誕生しました。富士山の地下には、北米プレート、ユーラシアプレート、フィリピン海プレートという3つのプレートが接するように存在し、さらに太平洋プレートが東側から押し寄せています。日本列島が形づくられる過程で、これらのプレートが衝突したり重なったりすることで、地殻変動や地震、火山活動が繰り返されてきました。その結果、地面が隆起し、割れ目から噴き出した溶岩や火山灰が積み重なって、富士山が形づくられたのです。

さらに富士山の下には、じつは3つの山が隠れています。富士山がある場所は、古くから火山活動が活発だったため、ほぼ同じ地点で次々と新しい火山が生まれてきました。新たな火山が噴火するたびに、先にできていた山は溶岩や火山灰に覆われ、次第に埋もれていきます。その結果、最も新しい火山だけが地表に姿を現し、現在の富士山の姿ができあがったのです。

富士山をつくった4つのプレートの動き

日本列島の下にはユーラシアプレート、北米プレート、フィリピン海プレートがあり、東側からは太平洋プレートが押し寄せています。これらのプレートが潜り込んだり衝突したりすることでマグマが発生し、地面の隆起や地殻変動、火山噴火などが起こります。富士山はちょうど3枚のプレートの接地点の上にあったため、大きな火山になりました。

富士山の下には3つの山が隠れている

富士山のある場所は火山ができやすいため、私たちが現在見ている富士山は4代目で、じつは富士山の下に3つの山の隠れています。先に誕生した山は、次に現れた山の溶岩で埋もれてしまうため見えなくなりますが、富士山ができるまでに①先小御岳火山、②小御岳火山、③古富士山があり、古富士山の噴火によって現在の富士山ができあがりました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。