「ブランド物は買えないわよね」なんて、初対面に近いタイミングでよく言えるな…と思ってしまいますよね。

京子さんは悪気があるのかないのか、マウント発言がとにかく止まりません。

瑠美さんにはそろそろ反撃してもらいたいところですが、果たしてどうなるのでしょうか？

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(ウーマンエキサイト編集部)