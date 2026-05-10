ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「なんなのよ…！」ママ友に話しかけたらスルーされた…！ 隣人のマ… 「なんなのよ…！」ママ友に話しかけたらスルーされた…！ 隣人のママ友同士のバトルはどうなる!? 「なんなのよ…！」ママ友に話しかけたらスルーされた…！ 隣人のママ友同士のバトルはどうなる!? 2026年5月10日 7時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「ブランド物は買えないわよね」なんて、初対面に近いタイミングでよく言えるな…と思ってしまいますよね。京子さんは悪気があるのかないのか、マウント発言がとにかく止まりません。瑠美さんにはそろそろ反撃してもらいたいところですが、果たしてどうなるのでしょうか？>>【まんが】私を見下すママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】私を見下すママ友 「ぐずる赤ちゃんより俺が大事だよね？」自分大好き夫の身勝手エピソードが止まらない…！この夫は変われる？ 「君を好きになることはないからね？」あざと女子完敗！ 社内を騒がせた部下は…【あざとい女性部下に夫が狙われています Vol.10】