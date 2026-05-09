子どものひざの痛み「オスグッド」とは？治療からスポーツ復帰までの期間と予防法【医師解説】

部活やクラブ活動に励む成長期のアスリートにとって、ひざの下に痛みを感じる「オスグッド・シュラッター病」は、決して珍しくないスポーツ障害です。放置してしまうと痛みが慢性化したり、成長期を過ぎても痛みが残ったりする可能性もあるため、早期の対応が重要だとされています。そこで今回は、オスグッド・シュラッター病の治療から復帰までの流れと予防方法について、つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック院長の中谷創医師に詳しく解説していただきました。

監修医師：

中谷 創（つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック）

2005年4月防衛医科大学校病院 自衛隊中央病院 初期研修医2007年6月自衛隊中央病院 整形外科、習志野駐屯地医務室2009年8月防衛医科大学校病院整形外科、埼玉社会保険病院 整形外科2012年10月防衛医科大学校 医学研究科（大学院）2016年10月 自衛隊札幌病院 整形外科部長2018年8月自衛隊中央病院 整形外科医長、自衛隊体育学校 医官2022年12月 つくる整形外科 開院

編集部

治療方法の選択肢には一般的にどのようなものがありますか？

中谷先生

オスグッド・シュラッター病の治療は、「保存療法」が基本です。痛みがあれば運動を中止し、安静を保つことが第一です。日常生活においてもひざ下の靭帯への負担を軽減するため、専用のサポーターを使うこともあります。また、大腿四頭筋や股関節周囲のストレッチをおこない、柔軟性を高めることで再発を防ぎます。まれに、成長軟骨が剥がれてしまい手術が必要となるケースもありますが、多くの場合は保存療法で改善します。

編集部

治療の後、スポーツ復帰するまでにはどのくらいの時間がかかりますか？

中谷先生

症状の程度によりますが、歩くだけでも痛いという重度の場合は、スポーツ復帰までに3カ月から半年以上かかることもあります。一方で、運動時のみの軽い痛みであれば、1カ月程度の安静で回復しスポーツ復帰できる場合もあります。無理をして悪化させないよう、段階的に運動を再開し成長に合わせてトレーニングを継続することが大切です。

編集部

予防方法や再発を防止する方法はありますか？

中谷先生

オスグッド・シュラッター病の予防に最も重要なことは、大腿四頭筋の柔軟性を保つことです。そのためにはストレッチを継続的におこなうことが必要です。また、骨盤や腰回りの筋肉の安定性を高めるトレーニングも効果的です。骨盤が前傾するとひざに負担がかかりやすくなるため、腸腰筋（ちょうようきん）などのインナーマッスルを鍛えることも予防につながります。運動後のアイシングやクールダウンも再発防止に有効です。

※この記事はMedical DOCにて＜子どものひざの痛み…もしかしてオスグッド？ 予防・再発防止のポイントを医師に聞く【親御さん必見！】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。