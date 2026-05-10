開催：2026.5.10

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 14 - 1 [エンゼルス]

MLBの試合が10日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとエンゼルスが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。

4回裏、8番 アンドレス・ヒメネス 初球を打ってレフトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 1-0 LAA

5回裏、4番 岡本和真 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-0 LAA、5番 ヘスス・サンチェス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-0 LAA、6番 ドールトン・バーショ 4球目を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーが悪送球でブルージェイズ得点 TOR 4-0 LAA、7番 アーニー・クレメント 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 5-0 LAA、9番 ブランドン・バレンズエラ 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 8-0 LAA

7回裏、7番 アーニー・クレメント 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 9-0 LAA、3番 ウラジーミル・ゲレロ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 10-0 LAA

8回表、4番 アダム・フレージャー 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 TOR 10-1 LAA

8回裏、5番 ヘスス・サンチェス 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 11-1 LAA、9番 ブランドン・バレンズエラ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 12-1 LAA、1番 タイラー・ハイネマン 5球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブルージェイズ得点 TOR 13-1 LAA、3番 デービス・シュナイダー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 14-1 LAA

試合は14対1でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのメーソン・フルーハティで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はエンゼルスのジャック・コハノビツで、ここまで2勝2敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、1打点、打率は.248となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 07:01:20 更新