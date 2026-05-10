幸せを感じられる人は、何をやめているのか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「すべてを完璧に」は目指さない

「もっとちゃんとやらなきゃ」

そう思っている人ほど、なぜかいつも苦しそうだ。

一方で、いつも機嫌が安定していて、自然体で楽しそうに生きている人がいる。

その違いは、才能でも性格でもない。

「全部を完璧にやろう」としているかどうかだ。

実は、“幸せそうな人”ほど、早い段階であることを理解している。

それは、「人生には、完璧にやる価値がないことも大量にある」という現実だ。

家事も、仕事も、人間関係も、100点を目指し続ければ終わりがない。

しかも、多くの場合、周囲はそこまで求めていない。

もし完璧主義を貫きすぎてしまうとどうなるのか。

完璧主義は、自慢できることではない。何でも完璧にやろうとすると、次のような大切な能力を育みにくくなるからだ。

・単純なことを簡単にすませて先に進む力

・物事に対して「これで十分」と感じる力

・本当に重要なことと、そうでないことを区別して、優先順位をつける力

だからこそ、必ずしもすべてのことを、完璧にやろうとする必要はないということを覚えておくべきだ。

――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

4分の3ルールを試そう

ただ完璧主義をなかなかやめられない人もいるだろう。

そんな人は、4分の3ルールを試してみてほしい。

中途半端は中途半端でも、半分なら不十分だが、4分の3程度できていればよしとするというものだ。もちろん、本当なら中途半端な仕事はしたくない。誰もが、いい仕事をしたいと思っている。しかし、すべてのことに完璧を求める必要はない。小さな問題で行き詰まったら、必要最低限の対処を施し、もっと大きな問題に取り組むのだ。

あなたもぜひ、自分に合った方法でこの考え方を採用し、自由に応用してほしい。す

べてを完璧にすることは不可能だ。不可能なことをやろうとするのをやめれば、不安は格段に減る。完璧主義を手放すことで、本当に重要なことに集中しやすくなり、それらのことをこれまで以上にうまくできるようになる。迷ったら、手放して先に進もう。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

完璧を目指すこと自体は悪くない。

ただ、「全部を完璧にやらなきゃ」と思い始めた瞬間、人は苦しくなる。

いつも幸せそうな人ほど、「ここは4分の3で十分」と割り切るのがうまい。

全部に全力を出すのではなく、本当に大切なことに力を使っているのだ。

完璧を手放せば、不安は減る。

そして、人生はもっと軽く前に進み始める。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）