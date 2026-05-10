【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 3−2 V・ファーレン長崎（5月9日／YANMAR HANASAKA STADIUM）

【映像】重戦車の爆速60mドリブル＆シュート

V・ファーレン長崎のFWマテウス・ジェズスが、圧巻の“重戦車ドリブル”を披露。約60メートルを一人で持ち運び、ゴールネットを揺らしたプレーにファンたちが衝撃を受けている。

長崎は5月9日、明治安田J1百年構想リーグ第16節でセレッソ大阪と対戦。ベンチスタートだったマテウス・ジェズスは、1ー1の同点で迎えた62分にFW山粼凌吾との交代でピッチに立った。

すると1点ビハインドとなった72分に衝撃のゴールを叩き込む。C大阪のコーナーキックを防いだ長崎は、こぼれ球を拾ったMF笠柳翼を経由してマテウス・ジェズスがボールを受ける。長崎の背番号10は、前方に大きくボールを蹴り出してスピード勝負に持ち込むと、センターサークル付近ではFW柴山昌也とのフィジカルコンタクトを制した。

そのままボックス内まで運んだところで、再び柴山にぶつかられるもびくともせず。飛び出したGK中村航輔を交わすと、この時にボールが長くなってしまう。しかし右ポストに当たって跳ね返り、このボールに素早く反応したマテウス・ジェズスが左足でプッシュ。ゴールネットを揺らした。

ボールを受けてから約60メートルほどのドリブルからゴールをこじ開けたシーンに、DAZNで解説を務めた加地亮氏も「すごい。セレッソ大阪のCKからですけどね。（柴山との接触シーンについて）五分の戦いはなかなか厳しい。この迫力とパワー。重戦車ですね」と驚きの声を上げた。

またABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも大盛り上がり。「なんやこの破壊力w」「フィジカルが段違い」「子供と大人のようなフィジカル差」と圧倒的なフィジカルに驚愕するもの、「マテウス ジェズス選手の爆走」「逃走中のハンターもびっくりだわ」「実況だけ聞いたら競馬中継みたいやった」「進撃の理不尽」「誰にも止められない」「速さと決定力が別格すぎる」とスピードを讃えるものなど様々な声があがった。

なお、このゴールで同点とした長崎だったが、90+4分にはMF香川真司にPKを決められて勝負あり。逆転負けを喫した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）