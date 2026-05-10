◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 5-4 ソフトバンク（9日、みずほPayPayドーム）

ソフトバンクに勝利し、連敗を4で止めたロッテ。試合後のヒーローインタビューには、勝ち越しソロを放ったポランコ選手が登場しました。

この試合では先発・田中晴也投手が、山川穂高選手の2HRを浴びるなどで、4回までに4失点。ロッテ・上田希由翔選手にもソロHRが生まれていましたが、中盤までに3点ビハインドとされていました。この点差のまま7回に突入する中で、ロッテ打線を勢いづけたのが佐藤都志也選手。この回の先頭で打席に向かうと、好投を続けてきた対する先発・大津亮介投手をとらえソロHRを放ちました。さらに8回にも佐藤選手が同点に追いつく第4号ソロ。マスクをかぶって投手陣をリードしながら、打撃でもポランコ選手の勝ち越し弾につなげる躍動を見せました。

ポランコ選手は度々、流ちょうな日本語を交えながらインタビューに答えていますが、この日も「トシヤサトウ、すごい、すごい、バッターね」と称賛。仲間の躍動をたたえます。

佐藤選手の本塁打数は4本とチームトップに浮上。1試合で2HRを放ったのは、今季2度目となっています。この1度目となったのが4月25日の熊本での一戦。この時もソフトバンク戦で豪快な2発を放っており、ソフトバンクキラーっぷりを発揮しています。

サブロー監督は1軍監督に就任後、佐藤都志也選手に正捕手としての活躍を期待すると明言。しかし開幕後の佐藤選手は不振に苦しむ様子も見せていました。それでも徐々に復調を見せており、チームをけん引するさらなる躍動にも期待がかかります。