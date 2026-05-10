「勉強しなさい！」説教よりも効いたのは、、、反抗期息子「大人も大変なんだね」自ら机に向かい始めたワケ
中学生になった息子は反抗期ど真ん中。
何を言っても効果なしでしたが、ひょんなことから息子の様子がちょっとずつ変わって！？
筆者の友人M子が実際に体験した反抗期エピソードをご紹介します。
「反抗期あるある」イライラが募るばかり
息子が中学生になってから、私は
「ちゃんと勉強しなさい」
と小言を言うことが増えました。
しかし反抗期ど真ん中の息子。
小学生の頃のように素直に言うことを聞くはずが、ありません。
「あとでやる」
「今やろうと思ってた」
そんな返事ばかりで、机に向かう気配は無し。
私はさらに口うるさくなり、しょっちゅう親子喧嘩が勃発。
「反抗期あるある」と先輩ママから聞いていたものの、実際、何度言っても変わらない息子に、イライラは募るばかりでした。
資格試験にチャレンジ
そんなとき、私は仕事の関係で資格試験を受けることに。
最初は軽い気持ちで勉強を始めたものの、思ったよりも難しく、夜に家でテキストを開いても、なかなか頭に入りません。
結局、一度目の試験は落ちてしまい、悔しい経験をしました。
「二度目は失敗できない」
と、そこからは勉強にさらに集中し、休日もずっと問題集に取り組むように。
気がつけば家事などすべて後回し、必死で机に向かっていました。