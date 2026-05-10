傘下の3Aオクラホマで実戦復帰

米大リーグ、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が復活への第一歩を刻んだ。右脇腹負傷で負傷者リスト（IL）入りしている33歳は8日（日本時間9日）、傘下の3Aオクラホマで実戦復帰。朗報にファンも歓喜の声を上げている。

ベッツはソルトレーク戦に「3番・遊撃」で先発出場。第1打席に中前打を放った。

4月4日（同5日）、ナショナルズ戦の初回の走塁で負傷。その後、右脇腹の負傷により負傷者リスト（IL）入りしていた33歳。この日が、約1か月ぶりの実戦復帰となった。

オクラホマが公式Xで「メジャー通算1772安打。そして今、オクラホマシティでの初ヒットだ」とし、ベッツの安打シーンを投稿すると、ファンから歓喜の声が上がった。

「ドジャースはこのベッツという逸材を昇格させるべきだ。彼には素質がある」

「この若者が、いつかメジャーリーグで大成することを願ってるよ」

「この若手を獲得しようぜ」

「バットスピードの調子が良さそうだ」

「よくやった、ムック!!」

「ムーキー、君が恋しいよ」

ベッツはナショナルズ戦を含めて今季8試合に出場して打率.179、2本塁打、7打点をマークしている。



（THE ANSWER編集部）