お笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建（５３）が、新潟グルメを楽しむ姿をアップした。

自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組。」の公式インスタグラムが９日に更新され、新潟県長岡を訪問した様子をアップ。同チャンネルは「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」で、「毎回、ある駅をテーマに、グルメ未開拓のお店をアポ無しロケハンし、実は美味しいのにあまり知られていない“ウモレ店のウモレ美食グルメ”を発掘します。もちろん取材許可は渡部が自ら取り、取材は終電まで行います」という番組内容だ。

この日は新潟を訪れ、へぎそばとタレカツを多能。へぎそばをすすると「う〜ん！」とうなり、「すごくシャキッとしたコシがあって、かむとふんわり海藻の香りがあって」などと食レポした。

渡部はかつて“イケメン芸人”としても人気を集めたが、当時の雰囲気からガラリ。すっかり年相応の風ぼうだが、食レポのなめらかな口調は健在だ。