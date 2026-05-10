山下智久、恩師のベテラン俳優が“肉声メッセージ”に感極まる
俳優の山下智久が10日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【動画】亀梨和也との関係も赤裸々に明かした山下智久
林修が“時代のカリスマ”と対峙する人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、日本のみならず世界を舞台に縦横無尽な活躍を見せる俳優・山下智久。米テレビ界最高峰の栄誉「国際エミー賞」を受賞した『神の雫/Drops of God』の撮影秘話から、独立後の孤独な闘い、さらには待望の劇場版公開を控える、映画 『正直不動産』への熱き想いまで、表現者としての揺るぎない信念に林修が深く切り込む。
山下にとって役者人生の指針となった恩師というのが、山崎努（※崎＝たつさき）。ドラマ『クロサギ』以来20年にわたり山下を見守り続けてきた山崎から、今回特別に“肉声メッセージ”が到着した。
「かっこいい役ばかりやっていると落とし穴がある」。山下の本質を突く、厳しいながらも愛にあふれた言葉。その金言をかみ締め、思わず言葉を詰まらせる山下。常に第一線を走り続けるからこそ突きつけられる高い壁と、それを乗り越えさせてくれた師弟の絆の深さに、林も深く感じ入る。
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「かっこいい役ばかりやっていると落とし穴がある」。山下の本質を突く、厳しいながらも愛にあふれた言葉。その金言をかみ締め、思わず言葉を詰まらせる山下。常に第一線を走り続けるからこそ突きつけられる高い壁と、それを乗り越えさせてくれた師弟の絆の深さに、林も深く感じ入る。