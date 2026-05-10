＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

メジャーデビュー2ndシングル「デコ！」好評発売中のいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第5回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」に決定！ メンバーに今の自分を形作った東北の思い出の場所をたどってもらい、エピソードをつづってもらいます。

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本日も1日おつかれさまです。いぎなり東北産の橘花怜です！

最近はぽかぽかな日も増えてきましたね！ 夏が近づいてきたのを感じます♪ 個人的に今年の夏にしたいことは、メンバーと公園でおしゃべりしながらアイスを食べること♡（夜だとなお良い、あまりにも好きな青春シチュエーション…♡）、そして、すてきな風鈴を買うこと♡

ほかにもたくさんあります♪ 今年の夏もみんなと一緒にいっぱい青春したいな〜！ 今回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」です！ 私のルーツは、みんな大好き「EBeanS」さんです！♡ いぎなり東北産を語る上でなくてはならない存在のEBeanSさん！ 信じられないほど、いつもたくさんお世話になっています♡ 私のいぎなり東北産としてのデビューライブもEBeanSさんでのイベントでした！ デビューした当時、私は小学生でしたが、どんなびっくりな提案をしても「やりましょうよ！！」とキラキラ笑顔で返してくれるEBeanSの皆さん。先日、イベントでるんちゃん（律月ひかる）が「幼少期の記憶は人格形成に影響する」と言っていました。どんなことをしても受け入れてくれて、大きな愛で包み続けてくれる。そして、夢を本気で応援してくれる。そんな存在と出会えることは本当に幸せなことで、EBeanSさんと出会えたからこそ、いぎなり東北産は、素直にのびのびと育つことができました。かれんは東北産みんなの人格が好きなので、EBeanSさんには感謝の気持ちでいっぱいです！ずーっと大切にしてくれて、本当にありがとうございます。大好き！

いぎなり東北産は本当にたくさんの方に支えていただき、今日ここまで歩いてくることができました。かかわってくださったすべての皆さまに、いつか恩返しができるよう、これからも全力で頑張っていきたいです！【橘花怜】

◆橘花怜（たちばな・かれん）2003年（平15）10月21日生まれ、22歳の宮城県産。人の良いところを見つけるのが得意な東北産のリーダー。愛称は「かれんくん」。メンバーカラーはピンク。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。5月22日、1st写真集「MADE IN TOHOKU」発売予定。