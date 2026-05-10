京都の人気鍼灸師で、SNSでも人気の「すきさん」（本名：鋤柄誉啓 すきから・たかあき）が書いた『メンタル養生』が発売中だ。本書には「疲れていても気楽に読める」「現代人必携のセルフケアバイブルだと思う」など、多くの口コミが寄せられている。

本記事では、すきさんが多くの人を診療して得られた知見と、東洋医学の知恵をベースに、心がラクになるヒントを教えてもらった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・宮崎桃子）

悩み：SNSで流れてくる「丁寧な暮らし」に憧れます。

でもなかなかできなくて、そんな自分に落ち込みます。

SNSで流れてくる「丁寧な暮らし」。ありますよね。

「自家製の味噌、今年も美味しくできました！」とか、

「朝のヨガが日課です」とか、

「今日はせいろを使ってお野菜のおかずです」とか。

そんな暮らしを見て「憧れるけど、自分はできていない……」と自己否定する人、多いと思います。

それ、本当に丁寧な暮らしですか？

僕が声を大にして言いたいのは、その生活は「丁寧な暮らし」ではなく、「背伸びをした暮らし」になっていませんか？ ということです。

無理して味噌を仕込むとか、疲れているのにヨガを毎日やるのは、それはもはや「特別なイベント」であり、本来の丁寧さではありません。

本当の丁寧な暮らしというのは、「普段通りやっていることに気を巡らせて、ゆっくりやること」なんです。

たとえばいつもより朝ごはんをゆっくり食べる、

いつもよりゆっくりスキンケアをする、

いつもよりゆっくり歩く。

それだけで十分「丁寧な暮らし」なんですよ。

土鍋で炊いたご飯を食べるのは、いわゆる丁寧な暮らしかもしれないけど、それをスマホ見ながら口に放り込んでいたらどうでしょう？ 丁寧な暮らしではないと思いませんか？



『メンタル養生』でも「丁寧をやめる」という項目をご紹介しています。

「ていねい」をやめるのではなく、“負担になるていねい”をやめるということです。



洗濯物を今日は取り込むだけにしてたたまない。

食器は夜ではなく朝に洗えばいい。

夕食も品数ではなく、温かい1品を用意できたら合格。

こうした小さな省略は、怠けではなく配分の知恵です。



（中略）



ていねいに生きることと、全部をていねいにすることは同じではありません。

まず自分を先に整える。

それが、何よりもていねいで自分を大事にする生き方です。



『メンタル養生』P226

自分を取り戻すための「心地よい自己満足」

自分を大事にする生き方は本当に大切です。

自己満足って、最高の栄養だと思うんです。

僕は最近、貝印の包丁研ぎを買って、これが大正解。野菜がスパスパ切れて気持ちいいんです。

あと無印のパジャマ。着心地が最高だから、着るとすごく満足感がある。

でも他の人も同じように感じるかどうかは別、ですよね。

京都に住む僕にとって、近くの鴨川を散歩するのは「日常」です。でも誰かにとってそれは「特別」なことになりますよね。

人によって普通のこと、特別なことは変わるんです。

そして些細な「自己満足」こそが、メンタルを支える栄養になります。

誰かに見せるためのものではなく、自分が「あぁ、いいな」と思える瞬間を生活の中に増やすこと。

自分に自信がない時ほど、他人軸の幸せではなく、自分だけの小さな「養分」を大切に育んでみてください。

『メンタル養生』ではそのヒントをたくさん紹介しています。

（本記事は、すきさん著『メンタル養生』の著者インタビューです。）