「説得力が全然ない人」が陥る「ピラミッド構造」の罠・ワースト1
「これらを使いこなせれば、MBAで学習する課題の8割以上に対応できる」
そう謳うのが、書籍『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（ダイヤモンド社）だ。この本は、国内で圧倒的なシェアを占める日本No.1のビジネススクールであるグロービスが、授業やコンサルティングの現場で定番となっている「有名フレームワークTop100」を厳選し、使いやすさを重視して図解したビジネス書である。
ビジネスの定石であり先人の貴重な知恵であるフレームワークを使いこなせれば、それだけでビジネスパーソンの生産性は何倍にも上がるという。
この記事では、そんな同書から一部を抜粋・編集し、あらゆるビジネスパーソンにとって強力な武器となるフレームワークの重要性について紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・上村晃大）
ツールに振り回され、説得力がない人たち
ビジネスの現場において、自分の考えを正確に伝え、相手を納得させる「論理展開の力」は不可欠です。
仕事ができる人は、思いつきで話すのではなく、頭の中でしっかりと論理の構造を組み立ててからコミュニケーションをとっています。その際に役に立つのが、「ピラミッド構造」という強力なフレームワークです。
しかし、中にはこのフレームワークに振り回され、結果的に説得力を失ってしまう人がいます。
今回は、残念なビジネスパーソンが陥りがちな、ピラミッド構造の罠について解説します。
ワースト1：「『結論ありき』で情報を集める」
論理展開の基本ツールである「ピラミッド構造」とその注意点について、『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』では次のように解説されています。
ピラミッド構造は、図表1のように一番上にメインメッセージの主張（考案段階では仮説。根拠がそろうにつれて、確固たる主張となる）があり、その下に主張を支える2〜4つの根拠、さらにその下には根拠を支える根拠がある……と、まさにピラミッドのような構造になっています。――『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（36〜37ページ）
ただ、そうした論理構造は、鋭い聞き手にすぐに見破られて論破され、説得力を失うものです。多くの場合は枠組みの段階で偏っていることが多いので、バランスの良い枠組みとなっているかをまずは確認しましょう。
――『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（39ページ）
上記の通り、最初から結論を決めてかかり、それに都合の良いデータだけを並べた論理は、非常に脆いものです。
偏りのない枠組みで相手を動かす
本当に説得力がある人は、自分の主張を通すために情報を歪めたり、偏った枠組みを作ったりしません。むしろ、「反対意見や自分にとって都合の悪い事実はないか」を客観的に見極め、それを踏まえた上でバランスの良いピラミッド構造を構築します。
鋭い聞き手や上司は、論理の「偏り」を一瞬で見抜きます。だからこそ、フラットな視点で情報を整理し、強固な根拠で主張を支えることが求められます。
自分の論理の枠組みが本当にバランスが取れているか、常に自問自答しながら、人を動かす「真の説得力」を身につけていきましょう。
（本稿は、『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』の内容をもとに構成したオリジナル記事です）