1968年ポルシェ911T

ポルシェ911シリーズの1968年モデルから、新たなスタンダードモデルとしてパワーを抑えたエンジンと4速トランスミッションを備えるT=ツーリング・バージョンが追加される。356に代わる新たなエントリーグレードとされた。

【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #07 1968年ポルシェ911T編 全4枚

この911Eの最高出力は、扱い易くするためディチューンされた110hpだった。装備は4気筒の912と同じで、上級グレードとの違いを示すためにシルバーのバッジが装着された。911Tの追加により従来の911は、911Eとなり130hpの最高出力と210km/hの最高速度に変わりはない。



空冷水平対向6気筒 1991cc●110hp/5800rpm●200km/h

ポルシェ

その高い基本性能から雪とアイスバーンに覆われた山道を駆け抜ける、1968年のモンテカルロ・ラリーに挑む。マシンは911Sではなく、軽量で基本構造が同じ911Tをベースに製作。ヴィック・エルフォードのドライブで優勝を勝ち取る快挙を成し遂げた。

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