◇プロ野球セ・リーグ 中日 4-2 巨人(9日、バンテリンドーム)

中日先発の大野雄大投手が、7回無失点で今季4勝目を挙げました。

巨人先発・田中将大投手とは、88年生まれ同士の投げ合いとなりました。大野投手は「すごく意識してましたし、まーくんも今年ほんとに調子がいいので、なんとか粘って勝ちたいなと思ってマウンドに上がりました」と同学年対決を振り返ります。

7回85球無失点と、投球から流れを引き寄せ、好投の要因を聞かれると「石伊がうまいこと相手の読みの球を外してくれたし、二遊間がすばらしい守備でいつも助けてくれている」と捕手の石伊雄太選手やバックへの信頼を語りました。

100球ペースで完封も期待されましたが、2人の走者を出したこともあり、7回で降板。「まだまだ練習が足りひんなと思ったので、たくさん走って、次はもう1〜2イニング。最後まで投げられるようにやっていきたいと思います」と完投への意欲を示しました。

大野投手は今回の勝利で今季4勝目、通算101勝目をあげました。10日の母の日へ、最後に現在の心境を聞かれると、「おかんありがとう！」と叫び球場を沸かせると、「全国のお母さんたちありがとうございます。明日も勝利を届けられるようにチーム一丸となって頑張っていきます」と締めくくりました。