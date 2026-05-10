◆米大リーグ ブルージェイズ１４―１エンゼルス（９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が９日（日本時間１０日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、試合の流れを大きく引き寄せる適時打を放つなど、４打数１安打１打点の活躍を見せて、１０―０の７回に代打を送られて途中交代した。２試合連続打点で、８試合連続安打、１１試合連続出塁となった。ブルージェイズは１４―１で快勝して２連勝とした。

エンゼルスの先発は右腕のコハノビツ。４月２１日（同２２日）に対戦した際に岡本は、三ゴロと三直に抑えられていた。２回先頭の１打席目は、打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）と捉えた打球だったが、正面への二ゴロ。３回２死の２打席目は２死二、三塁のチャンスで、打球速度１０８・７マイル（約１７４・９キロ）、打球角度４０度といい角度で上がったが、フェンス手前であとひと伸び足りず、飛距離３８０フィート（約１１６メートル）の中飛に倒れた。

１―０とリードした５回無死二、三塁の３打席目は、カウント２―２から甘く入ったチェンジアップをしっかりとはじき返して左前適時打。リードを２点に広げる一打で、８試合連続安打、１１試合連続出塁、２試合連続打点をマークした。頼れる４番の一打でブルージェイズ打線はつながり、この回だけで７点を奪って試合を決めた。

８点をリードした６回先頭の４打席目は、左腕・ファリスと対戦し、捉えきれずに一ゴロ。１０―０と大量リードになった７回２死一、二塁では代打を送られて途中交代となった。１０―１となった８回裏にはエンゼルスは内野手のフレージャーが登板した。

岡本は５月に入ってから調子を上げ、６日（同７日）までの６試合で５本塁打。本拠地に戻った前日８日（同９日）のエンゼルス戦では、ホームランこそ出なかったが、３回１死一、二塁の２打席目に中前適時打を放って先制点をたたき出すと、守備でも再三の好プレー。試合後はヒーローインタビューでゲレロらに水をかけられてびしょぬれになりながら「なんとか前に飛ばそうと思っていたのでヒットになってよかったです。いつもと同じ準備をして、いいパフォーマンスができるように取り組んでいます」とうなずいていた。