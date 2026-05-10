アジア杯で日本と同組に…連覇王者カタール率いる元レアル監督「非常に厳しい組。本命は日本だと思う」
来年初旬のAFCアジアカップで日本代表、タイ代表、インドネシア代表と同じF組に入ったカタール代表のフレン・ロペテギ監督が組み合わせ抽選後、フラッシュインタビューに応じ、「非常に厳しくバランスの取れたグループに入った」と所感を述べた。
カタールは過去2大会を制しており、史上初の3連覇をかけて臨む大会。かつてスペイン代表やレアル・マドリーを率いたロペテギ監督はインタビュアーから「タイトルを防衛できる自信はどれほどあるか」と問われ、「自信はない。ただどのトーナメントに参加するにあたっても常に楽観的であることが大切だ。厳しさと相手の強さを理解した上で望まなければならない」と謙虚な姿勢を貫いた。
さらに「非常に厳しいグループだと思う。本命は日本だと思う」と明言。カタールは2019年大会では決勝で日本を破っているが、「日本は間違いなく強豪国であり、クオリティーの高い選手、フィジカルに優れた選手、戦術的な選手が揃っている」と称賛の言葉を続け、「我々は日本だけでなくインドネシア、タイとも戦わなければならない。それぞれの試合にしっかりと準備しないといけない」と気を引き締めた。
カタールは過去2大会を制しており、史上初の3連覇をかけて臨む大会。かつてスペイン代表やレアル・マドリーを率いたロペテギ監督はインタビュアーから「タイトルを防衛できる自信はどれほどあるか」と問われ、「自信はない。ただどのトーナメントに参加するにあたっても常に楽観的であることが大切だ。厳しさと相手の強さを理解した上で望まなければならない」と謙虚な姿勢を貫いた。