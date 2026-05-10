米大リーグ公式サイトは９日（日本時間１０日）、元ブレーブスなどの監督を務めたボビー・コックス氏が死去したと発表した。８４歳だった。監督としては２９年で通算２５０４勝とメジャー史上４位の勝利を挙げ、２０１４年に殿堂入りも果たした名将。１９９１年から２００５年まで前例のない１４シーズン連続地区優勝にブレーブスを導いた。ナ・リーグ優勝５回、そして１９９５年のワールドシリーズ制覇を成し遂げた。

１９９５年は、後に殿堂入りするブ軍のチッパー・ジョーンズ内野手と、ドジャーズの野茂英雄投手のナ・リーグ新人賞争いが注目された。史上最強の両打ちとなるジョーンズは、ドラフト１巡目（全体１位）でブレーブスに入団。パイオニアとして日本から海を渡った野茂はトルネード旋風を巻き起こした。米国野球記者協会の投票で選出される新人賞は、ＮＰＢで４年連続最多勝など実績を持つ野茂を新人扱いすべきかどうかが論争となった。

当初、新人離れしているジョーンズを「新人とは思えない」と評していたコックス監督だが、野茂の台頭に伴い、持論を一転。熱血漢で、自軍選手を守るため通算１６１回の退場を記録した指揮官は「チッパーこそが新人賞にふさわしい」と、野茂の新人扱いに異論を唱え、自軍のルーキーを推したという。

結果的に、野茂はジョーンズに１４ポイント差をつけて新人賞を受賞。後の日本人メジャーの扉を開いた。ジョーンズが、その年限りでの引退を表明した２０１２年、フェンウェイパークで取材する機会があった。ジョーンズは「新人賞は取れなかったけど、その時、僕はワールドシリーズで優勝したんだ。チャンピオンリングは何物にも替えられない。だから、新人賞は野茂でいいよ」と笑った。

野茂ＶＳジョーンズの通算成績は、３５打数２安打、打率０割５分７厘。公式戦は最初の５年間は全く打てなかった。だが、９６年プレーオフ地区シリーズで天敵・野茂のフォークを捉えて本塁打を放ち、２年連続ワールドシリーズに進出した。情熱家のコックス監督が、教え子の意地の一打に歓喜したのは、言うまでもない。