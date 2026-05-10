どうすればお金をかけずに、売上や利益をもっと増やせるのか？ この切実なお悩みに答えるのが、人気の販促コンサルタント・岡本達彦氏の最新刊『客単価アップ大事典 「つい買ってしまう」販促の仕掛け75』（ダイヤモンド社刊）です。同書は、「行動経済学×現場目線」で「つい買いたくなる」販促の仕掛けとは何かを言語化した初の書。本書が提示するのは、「お客様の購買行動そのものを変える設計とは？」です。どうすれば、「利益が残る経営」へと変われるのか？ 本連載では、『客単価アップ大事典』に収録しきれなかった事例の中から、現場ですぐに導入でき、成果につながりやすい客単価アップの仕掛けを厳選してご紹介していきます。

「そんなものまで切れるの？」という驚きが

財布を開かせる理由

百貨店や通販番組の実演販売で、包丁が分厚い電話帳を一刀両断したり、掃除機が重いボウリングの玉を持ち上げたりするシーンを見たことはありませんか？

「そんな極端な使い方はしないのに……」そう思いながらも、気づけばその圧倒的なパワーに釘付けになり、「これなら家の悩みも解決できそうだ」と購入を決めてしまう。

実は、この「過剰なまでの実演」は、お客様が抱く「価格への高い壁」を、驚きという感情で一気に突き崩すための、極めて計算された販促戦略なのです。

「想像以上」が感動に変わる

（期待不一致理論）

人は、あらかじめ持っていた予想（期待）と、実際に目の当たりにした結果に大きな差があるとき、強い感情を揺さぶられます。これを「期待不一致理論」といいます。

「切れるといっても、野菜くらいだろう」というお客様の低い期待に対し、「電話帳が切れる」という極端な結果（ポジティブな不一致）を見せつけることで、脳内には強烈な「価値の確信」が生まれます。

この「ポジティブ・サプライズ」が、価格を「高い」から「この性能なら安い」という評価へと一瞬で上書きしてしまうのです。

「一目瞭然」が論理的な疑いを消す

（利用可能性ヒューリスティック）

もう一つの理由は、言葉で説明するよりも、視覚的なインパクトで直感的に「凄い」と判断させることです。これは、「利用可能性ヒューリスティック」を利用した誘導です。

人は複雑な性能データを読むよりも、「一目でわかる圧倒的な結果」を信じ、それを正解として受け入れる傾向があります。

「実際に目の前で起きた」という鮮明な記憶は、頭の中で取り出しやすく（利用可能性が高く）、「この商品は確かに優れている」という判断の根拠として強く機能するのです。

実演によって「目の前で起きている事実」を提示されると、お客様は「失敗したくない」という不安（損失回避）を忘れ、手に入れることへのワクワク感を優先させてしまうのです。

他のお店でも使える

「圧倒的な実演」設計

この「視覚的な証拠で価値を売る」手法は、あらゆる現場で応用可能です。

・クリーニング店：真っ黒に汚れた布の一部を一瞬で真っ白にする実演を動画で見せ、「技術の差」をアンカリングする

・美容室：トリートメント後、髪に天使の輪ができるほどの光沢を鏡で見せ、高額メニューの正当性を証明する

・家具店：頑丈さが売りの椅子に、大柄なスタッフが数人で乗る様子を見せ、「一生モノ」という安心感（価値）を可視化する

まとめ

「極端な条件」での実演は、単なるパフォーマンスではありません。

・「期待不一致理論」により、想像を超える驚きを満足感に変換し

・「利用可能性ヒューリスティック」により、理屈抜きで「高品質」を直感させ

・「心理的所有感の先取り」により、「これがあれば生活が変わる」という愛着を芽生えさせる

という、お客様の価格に対する防衛本能を解除し、「納得の購入」へと導くための高度な戦略なのです。

岡本達彦（おかもと・たつひこ）

販促コンサルタント

現場目線ですぐ使えるマーケティングを伝える第一人者。

広告制作会社時代に100億円を超える販促展開を見て培った成功体験をベースに、むずかしいマーケティングや心理学を使わず、

アンケートやマンダラ等を活用して、誰でも売れる広告を作れる手法を体系化する。

業界を問わず即効性が高く、お金をかけずに売上を上げられることから、全国の商工会議所・経済団体などからセミナー依頼が殺到する。

初の著書『「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法』（ダイヤモンド社）は、Amazon上陸15年、「売れたビジネス書」50冊にランクインする。

他の著書に、『お客様に聞くだけで「売れない」が「売れる」に変わるたった1つの質問』

『あらゆる販促を成功させる「A4」1枚アンケート実践バイブル』

『「A4」1枚チラシで今すぐ売上をあげるすごい方法』『「マンダラ広告作成法」で売れるコピー・広告が1時間でつくれる！』（以上、ダイヤモンド社）等がある。