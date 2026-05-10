お笑いタレント・丸山礼（２９）の最新姿が話題を呼んでいる。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「人生の夢みたいな景色。 フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック フェスティバル ２０２６ ご来場頂きありがとうございました！」と書き始め、音楽フェスティバルに出演した際のオフショットを投稿。

きらびやかなブルーのオフショルダードレスを着用し、普段より華やかなメイクをした姿で「豪華な出演者の皆様と一緒に歌い踊りました！最高！もう明日何も思い残すことないくらいやりました！たまりませんよ！なんて素敵な私の人生！幸せ！！」などとつづり、達成感に満ちた様子だ。

この投稿にフォロワーからは「ＴＷＩＣＥのももりんに見えます」「ももりんとたおちゃんに見える」「痩せたねー」「肌も綺麗」「美人さん」「綺麗になりすぎてる」「いい女すぎる」など、韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」の日本人メンバー・モモ（ＭＯＭＯ）や女優・土屋太鳳に似ているとの声が上がっている。

丸山は近年、タレントや芸人だけでなく女優としても活躍している。