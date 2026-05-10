星野陸也が「69」で18位に浮上 桂川有人は38位
＜エストレージャ・ダム・カタルーニャ選手権 2日目◇8日◇レアル・クラブ・デ・ゴルフ・エル・プラット（スペイン）◇7347ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第3ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
星野陸也が5バーディ・2ボギーの「69」をマークし、トータル7アンダーの18位タイに順位を上げた。一方の桂川有人は、2バーディ・3ボギーの「73」と今週初のオーバーパーを喫し、トータル5アンダーの38位タイに後退した。初日に単独首位発進を決めた日本ツアー通算8勝の ショーン・ノリス （南アフリカ）は、2日目に「74」とスコアを落としたものの、3日目は「68」と巻き返し、トータル10アンダーの6位タイで最終日を迎える。ユラブ・プレムラル（南アフリカ）がトータル19アンダーで単独首位。5打差の2位に ステファノ・マッツォーリ（イタリア）が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー 第3ラウンドの成績
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米国女子ツアー 第3Rの結果
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