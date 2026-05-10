原英莉花が日本勢トップの12位に浮上 ティティクルが単独首位で最終日へ
＜みずほアメリカズ・オープン 3日目◇9日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞日本勢5人が決勝ラウンドに進出している米国女子ツアーは、第3ラウンドが終了した。
〈連続写真〉原英莉花は何が変わった？ ダウンからの“浅い沈み込み”に注目
原英莉花が6バーディ・3ボギーの「69」をマークし、日本勢トップのトータル2アンダーの12位タイに浮上した。西郷真央は2バーディ・1ボギーの「71」とスコアを伸ばしたものの、15位からトータル1アンダーの16位タイ。勝みなみは3バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「73」とスコアを落とし、トータル1オーバーの31位タイに後退した。山下美夢有もイーブンパーのラウンドで31位タイ。馬場咲希は後半に出入りの激しい展開となったもののバーディとボギーがそれぞれ5つとイーブンパーにまとめトータル3オーバーの44位タイで最終日を迎える。世界ランキング2位のジーノ・ティティクル（タイ）が、トータル10アンダーで単独首位。セリーヌ・ビュティエ（フランス）が2打差の2位、トータル7アンダーの3位タイにチェ・ヘジン（韓国）が続いた。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億800万円）。優勝者には48万7500ドル（約7600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
みずほアメリカズ・オープン 3日目の結果
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