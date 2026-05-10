◇プロ野球パ・リーグ 西武6-2楽天(9日、ベルーナドーム)

西武が3連勝で3カード連続の勝ち越しを決め貯金を2に伸ばし、西口文也監督が平沢大河選手ら攻撃陣をたたえました。

6回、2点を追う西武はランナー1塁でネビン選手が3塁線を破るヒット。この打球で渡部聖弥選手が一気にホームへかえり1点差に迫ります。

さらに長谷川信哉選手が送りバントを試み、1塁へヘッドスライディングで自身も塁に出ると、平沢選手がライトスタンドへホームランを放ち4-2と勝ち越しました。

この攻撃に西口監督は「聖弥が出たあとのネビンのつなぎだったり、ハセ(長谷川信哉選手)のバントヒットも大きいし、一人ひとりがいいところでいい結果を出してくれています」とたたえました。

平沢選手の打撃については、「大河は最悪でも犠牲フライを打ってほしいなと思ってたんですけど、ほんとによくスタンドまで運んでくれたと思います」と称賛。得点圏打率.500の成績については「勝負強いバッティングをずっとしてくれてるので、ほんとに頼りになるバッターですね」と笑顔を見せました。

平沢選手は2024年は1軍の出場なしに終わり、2025年に現役ドラフトで西武に加入。しかし昨季はケガもあり7試合の出場にとどまりました。今季ここまでの活躍に西口監督は「昨年開幕と同時にケガをして1軍から外れて、そのあと結果を残せず、そういった悔しい思いも今年にぶつけていると思います。本人としては死に物狂いで1戦1戦必死に戦っている結果だと思います。その結果がチームにいい勢いを運んできてくれていると思っています」と活躍を評価しました。