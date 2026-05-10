◆スペイン１部 ▽第３５節 Ｒソシエダード２―２ベティス（９日、レアレ・アレーナ）

Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英がホームのベティス戦に先発し、前半だけで決定機を３度演出したが、０―２の後半９分に途中交代した。

Ｒソシエダードは前半３分にカウンターを食らってピンチを招くが、ＧＫレミロが好セーブ。同６分にも敵陣でボールを奪われてカウンターからまたもピンチを作られるが、相手のシュートミスに救われる。

Ｒソシエダードの最初の決定機は８分。右サイドでボールを受けた久保がワンタッチで内側に入り、左足で相手のＤＦラインの裏へスルーパスを通す。ここは得点につながらなかったものの、さっそく決定機を演出した。

同２６分にも右サイドから久保が左足のワンタッチでスルーパスを通してＦＷオスカールソンがＧＫと１対１のチャンスを迎えるがシュートがミートせず。

同３６分にも久保は左足の浮き球パスをエリア内のオスカールソンに通すが、ダイレクトシュートはＧＫに阻まれ、こぼれ球を拾ったＤＦゴメスのシュートは相手に当たってポストをたたく。

Ｒソシエダードはチャンスを生かせずにいると、同３９分にベティスのアントニーに右サイドからカットインで左足でゴール左へ巻いたミドルシュートを決められて先制点を許す。

前半を０―１で折り返すと、後半２分にはベティスのエザルゾウリに突破を許し、豪快な右足シュートをたたき込まれて０―２とされる。久保は後半９分に途中交代となった。

Ｒソシエダードは後半１８分、ＭＦゴロチャテヒの右足シュートがネットを揺らすも、ＶＡＲで直前のプレーがオフサイド判定と変わりノーゴール。同２３分にもオヤルサバルがネットを揺らしたが、またも直前のプレーがオフサイドでノーゴールとなった。

それでも、Ｒソシエダードは同３５分に左からのクロスをオスカールソンが右足で合わせて１点を返し、後半アディショナルタイム２分にはオヤルサバルがＰＫを決めて同点に追いつく。その後も決定機はあったが決めきれず、２―２の引き分けでリーグ戦は５戦未勝利となった。