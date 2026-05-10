セリエA 25/26の第36節 レッチェとユベントスの試合が、5月10日03:45にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。

レッチェはワリド・シェディラ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ラッサナ・クリバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはドゥシャン・ブラホビッチ（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。ユベントスのアンドレア・カンビアーゾ（DF）のアシストからドゥシャン・ブラホビッチ（FW）がゴールを決めてユベントスが先制。

ここで前半が終了。0-1とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ユベントスが0-1で勝利した。

なお、レッチェは82分にギャビー・ジャン（DF）に、またユベントスは80分にチコ・コンセイソン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-10 05:50:51 更新