プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第7節 クラブ・ブリュージュとシントトロイデンの試合が、5月10日03:45にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、畑 大雅（DF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）、shinkawa shion（MF）はベンチからのスタートとなった。

13分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのクリストス・ツォリス（FW）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

ここで前半が終了。1-0とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分クラブ・ブリュージュが追加点。クリストス・ツォリス（FW）のアシストからカルロス・ボルジェス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

63分にシントトロイデンのライアン・マーレン（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが2-0で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。伊藤 涼太郎（MF）は先発し82分までプレーした。畑 大雅（DF）は先発し64分までプレーした。谷口 彰悟（DF）は先発し81分までプレーした。77分にイエローカードを受けている。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は74分から交代で出場した。shinkawa shion（MF）は出場しなかった。

2026-05-10 05:51:17 更新