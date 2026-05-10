スイムウェアから零れ落ちそうなボリューム…韓国チアの美貌に「ハンパない」「魅力的」の声

韓国のチアリーダー、チョ・イェリンのスイムウェア姿がファンを虜にしている。

【写真】韓国チア、純白スイムウェアで「妖艶ダンス」

チョ・イェリンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ホテルと思われるプライベート空間でリラックスした様子を見せるチョ・イェリンが写っている。黒を基調としたスイムウェアに身を包み、大理石調の洗面台に座って鏡越しに自撮りをするなど、さまざまなポーズを披露している。

ボリューミーなスタイルにスラリとした脚線美を惜しげもなくあらわにし、見た者の多くを釘付けにしたチョ・イェリン。彼女の投稿には「魅力的だ…」「天使が降臨した」「半端ないですね」「ビューティフル！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・イェリンInstagram）

チョ・イェリンは1999年9月25日生まれの26歳で、2022年からチアリーダーとして活動をスタート。これまで男子プロバスケKBLの高陽キャロット・ジャンパーズ、女子プロバスケWKBLの新韓銀行エスバーズ、ソウルSKナイツ、プロ野球KBOリーグのLGツインズ、KTウィズ、プロバレーVリーグ男子部の現代キャピタル・スカイウォーカーズ、Vリーグ女子部のIBK企業銀行アルトス、プロサッカーKリーグのソウルイーランドFCなどでチアを務めた。