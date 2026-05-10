2026年第1四半期、中国のサービス貿易輸出入総額が前年比2.3％増の1兆8229億元に

中国の2026年第1四半期のサービス貿易輸出入総額は前年同期比2.3％増の1兆8229億元（約42兆131億円）でした。このうち、輸出は同11.2％増の7045億2000万元（約16兆2373億円）、輸入は同2.6％減の1兆1183億8000万元（約25兆7758億円）でした。サービス貿易の赤字は4138億6000万元（約9兆5384億円）で、前年同期に比べて1001億5000万元（約2兆3082億円）縮小しました。

第1四半期の知識集約型サービスの輸出入は前年比1.6％増の7937億1000万元（18兆2930億円）で、サービス貿易全体の43.5％を占めました。知識集約型サービスの輸出は同6.1％増の3842億6000万元（8兆8562億円）で、そのうち、個人向けの文化・娯楽サービスが前年比25.6％増、金融サービスが同16.1％増と著しい成長を見せました。一方、知識集約型サービスの輸入は同2.3％減の4094億5000万元（9兆4368億円）でした。

また、第1四半期の旅行サービスの輸出は同32.3％増の1053億5000万元（2兆4280億円）で、サービス輸出の分野で最も高い成長率を記録しました。運輸サービスの輸入は同22.8％増の2302億1000万元（5兆3057億円）で、サービス輸入総額の上位5分野の中で最も高い伸びを示しました。（提供/CGTN Japanese）