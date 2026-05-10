「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）

福永祐一調教師（４９）＝栗東＝が厩舎初のＪＲＡ・Ｇ１制覇へ、重賞２勝馬のダイヤモンドノットを送り出す。名手・川田とのコンビでビッグタイトル奪取へ、以下は千引健史助手の一問一答。

◇ ◇

−輸送の影響は。

「トラブルも渋滞もなく、リラックスした感じで来ることができました。落ち着いていてカイバも食べています」

−前回の東京遠征（京王杯２歳Ｓ）では馬体が減っていた。

「中間はプラス１０キロぐらい。あの時は間隔があいていなかったのもあると思います。今回は余裕を持って、東京に来て減るのを想定して作ってきました。前走よりはプラスでもいいと思っていますし、道中もカイバを食べてくれていました。ただ、環境が変わってというのもあるので、少し減るかもしれません」

−中間の状態は。

「調教をやるごとに上向いてきて、体もパンプアップしています。今週も追い切りをした後に体重が増えていて『いいことだな』と思っていました。前走からさらに１段階上の状態で出走することができると思います」

−首が高いフォームについて。

「そこは色々と修正しながらやってきました。あとは当日のテンション、返し馬。川田騎手が上手に乗ってくれると思います」

−マイルの距離について。

「先生も言っていますが、前走は今回のために控える競馬を川田騎手がしてくれました。騎手も分かっていると思うので、任せるだけだと思っいてます」

−この馬のセールスポイントは。

「よく食べて、調教が積めますし、脚元と体も丈夫。何も不安なくレースに向かえるところですね」