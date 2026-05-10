◇パ・リーグ 日本ハム3―０オリックス（2026年5月9日 京セラD）

風水において、邪気が出入りする不吉な方角のことを「鬼門」と呼び、現代では「困難を強いられる場所」という意味で使われることが多い。日本ハムは昨年から京セラドームで7連敗中だった。前日も逆転負けするなど相性の悪い球場で「鬼門脱出」に導いたのは野村のバットだった。

「打った瞬間でしたね。しっかりとフォークを見逃せて、良いタイミングで振れたと思います」

1―0で迎えた5回2死一塁。カウント1―1から曽谷の甘く入った直球を見逃さなかった。打球速度176キロ、打球角度31度で放たれた白球は左中間席へ飛び込む130メートル特大アーチ。5号2ランに、新庄監督は「昨日の俺のコメントが効いたんじゃない？」と、笑顔で振り返った。

前日は4打数無安打3三振。1点を追う8回1死三塁では見逃し三振に倒れ、新庄監督から「振ってほしかったね」と苦言を呈された。野村は「反省の打席だった」と悔やんだが、後悔するのはその日まで。この日は初回に先制の中前適時打を放つなど、切り替えて全3打点を自らのバットで叩き出した。

鬼門を脱出し、チームは4位浮上。6日の楽天戦から今季初めて3試合連続同一オーダーを組んだ新庄監督は「こだわっていないですよ」と、まだ固定するつもりはない。今後も打席の内容次第で変更を示唆し、野村も「監督が決めること。自分に集中したい」と頼もしい限り。投打がかみ合い、ようやく上昇の気配が漂ってきた。 （清藤 駿太）