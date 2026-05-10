「京都新聞杯・Ｇ２」（９日、京都）

偉大な父の後を追うように６番人気の未完の大器コンジェスタスが無傷の３連勝でダービー（３１日・東京）への“最終切符”をつかみ取った。五分のスタートから道中は中団を確保。上位人気の馬たちを視界に入れつつ余裕を持って４角を回ると、メンバー最速の末脚を発動。先に抜け出したベレシートを首差とらえ、父譲りの勝負強さを見せつけた。

コンビを組んで２戦目の西村淳は会心のガッツポーズ。「前回に乗った時から能力の高さは感じていた。リズム良く運ぼうと思っていたが、強いメンバーを相手に勝ってくれて、ダービーが楽しみになった」と大一番へ向けて胸を膨らませた。

くしくも２週前のダービートライアル・青葉賞（ゴーイントゥスカイ）に続き、コントレイル産駒が躍動した。現３歳が初年度。ここまでの傾向として成長曲線は遅めと言われていたが、慌てず騒がず馬の成長を待った陣営の努力と我慢が実を結んだ形だ。

高野師は「よく頑張ってくれたなと思います。デビュー２戦目で上手な競馬をしてくれた時からダービーを目標にして仕上げてきました。皐月賞の上位馬といい競馬をしたベレシートに勝ったことは、次に向けてのいい指標になりますね」と力強くうなずいた。裏街道を歩んできた西の最終兵器。競馬の祭典で父子制覇を成し遂げる。