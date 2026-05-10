中日４−２巨人（セ・リーグ＝９日）――中日が最下位を脱出した。

二回、田中の適時打で先制し、五回は村松、細川の適時打などで３点を加えた。大野が自身３連勝。巨人は４月３日以来の負け越し１。

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巨人の反撃は遅すぎた。八回に２番手投手から代打の丸が２ランを放ったものの、後が続かずに３連敗。打線は、前回の対戦で１失点完投を許したベテラン左腕の大野に、またも翻弄（ほんろう）された。

巧みに緩急をつけながら、四隅を突いてくる相手に対し、早いカウントから仕掛けていったが、引っかけたり、打ち上げたりと捉えきれず、六回まで二塁も踏めない。七回、四球と内野安打で一、二塁の好機を作り、岸田はファウルで懸命に粘ったが、最後は変化球を打って右飛に終わった。

岸田は「何とか粘って適時打になれば良かったんですけど……」と自身を責め、「（チームとして）狙い球をうまく絞ることができず、打たされた」。大野に７回無失点の好投を許した。

打線は６試合連続で３得点以下と活気を失っている。とりわけ目立つのが、対左投手への苦戦。試合前時点で打率２割１分４厘、出塁率２割５分５厘と、ともに対右投手より低い。相手先発が左だった試合は５勝１１敗と大きく負け越している。

打開に向け、本拠地での早出練習では若手らが志願してマシンを左投手に設定して打ち込むなどしているが、苦手意識の払拭（ふっしょく）には至っていない。橋上オフェンスチーフコーチは「少しでも良いものが出せるように、指導しながらやっていきたい」と厳しい表情で語る。

前夜の敗戦後、新主将の岸田は選手を集め、「長いシーズンこういう時はある。元気だけはなくさず、明るくいこう」と呼びかけたという。チームの苦境を打破するため、下を向いているわけにはいかない。（井上敬雄）