「エプソムＣ・Ｇ３」（９日、東京）

まさに今が旬−。充実一途の２番人気トロヴァトーレが一枚上の切れ味を発揮して、前走の東京新聞杯に続く重賞連勝を飾った。

前走後はマイラーズＣも視野に入ったが、コース相性を考慮してここに照準を定めた。課題だった折り合いも一戦ごとに進境を見せ、１Ｆの距離延長も難なくクリア。直線は外から豪快に伸び、ひと足先に抜け出した桜花賞馬を鼻差とらえたところがゴールだった。

前走に続き手綱を取ったルメールは「ステレンボッシュの後ろで、ちょうどいいポジション。ゴール前まで目標がありました。すごく頑張ってくれた」と相棒の奮闘をたたえた。これでＧ３タイトルは３つ目。「だんだんとコンディションも良くなってきている。上のレベルにトライしないといけないですね」と、さらなる高みを見据えた。

強い内容での重賞連勝に、鹿戸師も「折り合いだけが心配だったけど、成長していい競馬をしてくれた。力をつけたと思います」と納得顔。「体調が良ければ安田記念（６月７日・東京）を視野に入れたい」とＧ１舞台に照準を合わせていく構え。直線は目一杯の走りだっただけに「入念にケアしないと」と今後は短期放牧に出す予定だ。

昨年の安田記念は１７着と高い壁にはね返され、その後は紆余曲折あったものの、５歳を迎えて着実に完成形へと近づいている。初夏の澄み渡る青空のように、良好な視界の先にリベンジの舞台をはっきりと捉えている。