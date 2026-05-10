「お前たちはタクシー運転手の時給を知っているのか？！」金庫運搬の費用を値下げさせた挙句「消費税もカットしろ」と激昂する客

理不尽な値引き要求をしてくる客の対応は精神を削られる。ましてや相手が名の知れた企業の人間であれば、なおさら呆れてしまうだろう。

投稿を寄せた40代女性は、かつて精密機器や重量物を運ぶ会社で事務員をしていた際、ある客からの電話で耳を疑うような対応をされた体験を明かした。

相手は、「某有名貴金属ジュエリー会社の部長さん」だったという。「金庫を階段を使って2階から3階に運んで欲しい」という依頼だった。（文：篠原みつき）

「もう少しなんとかしろ！」次は消費税カットを要求

女性が金庫の詳細や移動距離、階段の状況などを細かくヒアリングした上で料金を提示したところ、相手は不満をあらわにしたという。

「『なんでそんなに高いんだ！もう少しなんとかしろ！』と言われました。上司に相談して結局8割くらいまで料金を下げることに。すると今度は、消費税をカットしろと言い出しました」

上司の判断で元の8割まで値下げに応じただけでもかなり譲歩しているはずだが、それでも納得せず消費税まで削ろうとするとはなかなかの図々しさだ。さすがに無理だと伝えると、さらなる暴言が飛んできた。

「『たかが金庫をちょっと運ぶだけでなんでそんなに高い！お前たちはタクシー運転手の時給を知っているのか？！』などと、別業界の話まで持ち出して怒鳴られました」

「二度と関係を持ちたくない」

まったく関係のないタクシー業界を引き合いに出してキレる理屈が謎すぎる。これには女性もすっかり冷め切ってしまったようだ。

「重量物を安全に運ぶ作業員の努力も知らず、自分たちの給料を引き合いに出す訳でもなく、私達にとってもタクシー運転手さんにとってもとても失礼な人でした」

結局、相手は消費税をカットしなかったことに腹を立てて一方的に電話を切り、作業を引き受けることはなかったという。女性は「行けばまたトラブルになりそうだし、その宝石店のイメージも悪いので二度と関係を持ちたくないと思いました」と、もっともな思いを書いている。

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