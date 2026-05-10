◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第１日▽立大１―０早大（９日・神宮）

立大は長島颯遊撃手（２年）が決勝打を放つ活躍を見せ、早大に先勝した。約６０年ぶりに新しく作られた応援歌が初披露された注目の一戦を、白星で飾った。

立大を勝利に導いたのは、背番号３の“ナガシマ”だった。両軍無得点の３回２死二塁、２番・長島が捉えた打球は左前で弾む先制適時打となった。「自分の打撃をするだけだと思いました」と、冷静に勝利を呼び込む一打を振り返った。

立大で「ナガシマ」と言えば、昨年６月に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）がいる。漢字は異なるが、ミスターと同じ読みの後輩も背番号３を背負う。「先輩方が『お前が（３番を）つけろ』と言ってくれた。ビジョンに映る時、ユニホームを着る時に長島という名前で背番号３を背負っているんだなと実感する」。偉大な先輩に恥じないプレーを目指して、グラウンドに立っている。

負けられない一戦でもあった。この日、立大の応援席では約６０年ぶりに制作された新応援歌「青春と夢の真ん中で」を初披露。立教小の児童をはじめ、ＯＢのフリーアナウンサー・徳光和夫さん（８５）も応援に駆けつけ、長島は「チームが絶対に勝とうとなっていた」。大舞台で力を発揮し、「燃える男」とうたわれた長嶋さんのような勝負強さで、勝利をもたらした。

チームは今春のリーグ戦初の勝ち点奪取を目指し、１０日の２戦目に臨む。長島は「残りの試合を連勝するだけ」と意気込んだ。（渋谷 拓人）

◆長島 颯（ながしま・はやと）２００７年２月６日、埼玉県生まれ。１９歳。東農大三（埼玉）では甲子園出場無し。立大では２５年春にリーグ戦デビュー。１年生ながら東大戦で初安打を記録。好きな野球選手はソフトバンク・周東佑京。１７７センチ７８キロ。右投左打。