５月１０日は「母の日」。女子プロゴルフ・安田祐香（２５）＝ＮＥＣ＝はアマチュア時代から転戦生活をサポートしてくれる母・美香さんへの感謝の思いを語った。

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お母さん（美香さん）は、アマチュアの頃からずっと一緒に行動しているので、すごいなと思います。（１９年）アジア太平洋女子アマ選手権で優勝した時、（２４年）ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンで初優勝した時…。いつも会場にいてくれて、涙を流して喜んでくれました。

プロになっても毎週、試合に同行してくれています。関東で連戦がある時は、地元の神戸市からお母さんが１人で車を運転して来てくれる。すごく遠くて時間もかかるし、ちょっと心配ですけど、そのおかげで自分の車でリラックスしながら試合に行けるので、すごく感謝しています。

お母さんが作るおにぎりが大好きです。中身の具は、歯に挟まりたくないので考えながらリクエストします。のりのつくだ煮や昆布、シャケがおいしい。小さい一口サイズを５〜６個、ラウンド中に食べます。当たり前に食べちゃってるけど、やっぱり安心して食べられています。

性格は、私は適当なところもありながら、決めたことはちゃんとやりたいタイプだけど、お母さんはもう抜けちゃってます（笑い）。怒られたりしないけど、つらい時に「休んだらいいやん」と言ってくれる。４月のＫＫＴ杯バンテリンレディスで初日に腰に違和感があって、気持ちが落ちていた時に言われました。何とか２日目も最後までプレーして、予選落ちだったけど、常に私を気にかけてくれる母の言葉には感謝です。

父（光祐さん）もいろんなアドバイスをくれたり、姉（美祐さん）もキャディーでサポートしてくれています。３勝目、４勝目を挙げて、晴れの舞台で家族みんなでトロフィーを持って一緒に写真を撮りたいです。