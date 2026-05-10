◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―４ヤクルト（９日・マツダ）

ガッツポーズを作ったのはマウンドではなく、一塁ベース上だった。２回２死二、三塁。８番に座ったヤクルトの先発・松本健吾は岡本の１４７キロ速球をライナーで左前へ弾き返した。先制の２点適時打はプロ３年目での初打点。「来年からＤＨになるので、その前に打点を記録できたのはすごくうれしい」と頬を緩めた。

「投手は９番目の野手」というのが池山監督の方針で、前日（８日）まで投手が８番の打順は２８試合。山野、小川、高梨が適時打を放った。投手陣でも誰が打ったか話題に。その輪の中に入った右腕は「マジでまぐれです」と照れた。

２回。連続四球で無死一、二塁とすると、ベンチから池山監督が歩み寄ってきた。ムダな四球を嫌う指揮官に「全然、おもしろくない」と声をかけられると以降は１４０キロ台後半の速球、フォーク、カーブを軸に６回まで無安打で四球もゼロ。７回、先頭の野間に中前打を許したが、今季最長の８回を１安打、無失点に抑えて無傷の４勝目を挙げた。「（無安打は）５回くらいで気づきましたけど、意識は別になかったです」と松本健。チームは貯金を最多タイの１０に増やし、２位阪神とのゲーム差は２に拡大。２年間で通算２勝の右腕が先発陣の柱の一角になろうとしている。 （秋本 正己）