３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」大森元貴のメイクが話題を集めている。

大森は８日、テレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜・後９時）に生出演。番組の前半で、バンドとしてＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌「風と町」を披露。後半では、衣装をチェンジしてソロとして再び登場。日本テレビ系「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」のテーマ曲「催し」をテレビ初歌唱した。

ネット上では「大森さんの鼻筋が気になりすぎる」「タイプすぎ」「大森元基のメイクさん誰なんですかまじで。教えてほしい」「メイクさん変わった？」と大森のメイクに注目が集まった。

たしかに「催し」のミュージックビデオでも、やや濃いめのメイクに見える。ファンは「催し大森のメイクなんかいつもと違う気がするー」「大森さんってビジュアル（髪、服装、メイク）毎にちょっとずつ顔違って見えるよね？」「メイクやヘアセットも相まって雰囲気全然違う大森君！！とりあず好き」「いつもの大森さんなら着なさそうというか系統が違うというか…パンク系？の服とバチバチにかっこいいメイクで最高です」と反響が寄せられている。