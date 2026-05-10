相葉雅紀、初めて食べる「茶葉の天ぷら」に感激 鹿児島SP第1弾でお茶づくり体験
5人組グループ・嵐の相葉雅紀が出演するテレビ朝日系バラエティー『相葉マナブ』（毎週日曜 後6：00）の10日放送の回では、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに鹿児島の知られざる魅力に迫る。放送に先駆け、3人のコメントが公開された。
【番組カット】こんなこともできるの!?摘採機で茶葉を収穫する相葉雅紀
同番組では、相葉が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく。同番組初上陸の鹿児島SPは、今回から3週にわたり放送される。
初回となる今夜は、鹿屋市を訪れ、生産量が2年連続日本一に輝いた鹿児島のお茶作りを学ぶ。一同は、旨味成分たっぷりでお茶の中で一番甘い新茶の収穫から、茶葉を煎茶に加工する工程を体験。さらに、おいしいお茶の入れ方やお茶のおいしさを引き立てる絶品料理＆郷土菓子作りまで、日本一の鹿児島のお茶を余すところなく味わう。
相葉らは、収穫時、専用機械「摘採機（てきさいき）」が登場すると、「ポップコーンのお店みたい。かわいい！」（相葉）「ロボットに近いよね」（小峠）と盛り上がりを見せる。実際に運転することになった相葉は、想像以上のスピードに「すごい」と驚きつつも、器用に乗りこなして見事収穫に成功。相葉の運転ぶりに小峠とあばれる君だけでなく、農家も感動。収穫後は製茶工場へ移動し、蒸された茶葉の色をチェック、30キロの茶葉を袋詰めし、手作業で重さを微調整する工程など、こだわりの加工作業を体験する。
その後、農家直伝のお茶の入れ方を学ぶことに。渋みを抑えて旨味を最大限に引き出すための、3つのポイントを実践した3人は、「おいしい。香りがすごい」（相葉）、「これはうまい」（小峠）、「全然違う」（あばれる君）と大興奮。さらに、この時期にしか味わえない新茶を使った「茶葉の天ぷら」も堪能し、相葉が「油のおかげで苦みを全く感じずおいしい」と感動する場面も。
続いて、かごしま茶と相性抜群の郷土菓子を作るため、創業180年の老舗和菓子店6代目店主の元へ。鹿児島名物「かるかん饅頭」作りでは、粘りの強い山芋と材料を混ぜ合わせ、空気をたっぷり含ませる力作業に大苦戦。3人がかりで交代しながら完成させた生地を使い、お茶を練りこんだ色鮮やかな「かごしま茶のかるかん饅頭」や「かるかん饅頭」、などを作る。
完成した菓子を絶景の中で味わうべく、一行は東京ドーム約1.5倍の敷地に2万5千株のバラが咲き誇る日本最大級のバラ園へ。ずっしりあんこが入った「かるかん饅頭」には、「この食感あんまりないよね」（相葉）、「しっとりもっちりしてる」（あばれる君）と特有の食感を楽しんだ様子。
31日放送の第2弾では黒酢、6月7日放送の第3弾ではマンゴーについて放送される。
■出演者コメント
▼相葉雅紀
黒酢を何年も熟成させると随分とまろやかになることや、マンゴーは木から落ちるまで完熟させることなど、今回も学びが多かったです！農家さんに教えていただいて、「茶葉の天ぷら」を初めて食べましたが、油のおかげで苦みがマイルドになって絶品でした。ほかにも、黒酢を入れたお味噌汁も健康的でおいしかったですね。お茶も黒酢も日本一の生産量ということで、あまり皆さんのイメージにない鹿児島の魅力をお届けできると思います。
ゲストの鎧塚（俊彦）シェフは、僕らに合わせてGジャンを着てくださり、すっかりファミリー感が出ていました（笑）。また、スイーツの素晴らしい技術だけでなく見事なトーク力も発揮してくれました！（笑）3週にわたって、視聴者の皆さんもいろいろと学べるかと思いますので、ぜひ楽しみにしてください！
▼小峠英二
マンゴーの木を初めて見たのですが、意外な高さでしたし、実が落ちないようにネットで覆う繊細な作業には日本人らしさが出ていて面白かったですね。一面に広がる黒酢の壺畑も圧巻の景色でしたし、何年も熟成させて味がまろやかになる工程には驚かされました。黒酢を入れたカレーもすごくおいしかったです！（ゲストの）鎧塚シェフは今回も少し緊張しましたが、最近は踏み込んでいいラインが見えてきました（笑）。今回のロケはあいにくの雨だったのですが、東京ではお届けできない景色が詰まっているので、ぜひそのあたりもご覧いただければと思います。
▼あばれる君
今回、お湯の温度やいれ方によってお茶のおいしさが全く変わることが分かったので、家でも絶対に真似したいです！黒酢も、ただ酸っぱいだけかと思っていたのですが、料理に少し入れるだけで旨みに変わるのには驚きました。壺の中に酢酸菌が住んでいるのも不思議でしたね。
今回、鹿児島は本当に「食材の宝庫」だと実感しました。鹿児島のおいしさが全部詰まった絶対に見てほしい回になっているので、ぜひお見逃しなく！
【番組カット】こんなこともできるの!?摘採機で茶葉を収穫する相葉雅紀
同番組では、相葉が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく。同番組初上陸の鹿児島SPは、今回から3週にわたり放送される。
相葉らは、収穫時、専用機械「摘採機（てきさいき）」が登場すると、「ポップコーンのお店みたい。かわいい！」（相葉）「ロボットに近いよね」（小峠）と盛り上がりを見せる。実際に運転することになった相葉は、想像以上のスピードに「すごい」と驚きつつも、器用に乗りこなして見事収穫に成功。相葉の運転ぶりに小峠とあばれる君だけでなく、農家も感動。収穫後は製茶工場へ移動し、蒸された茶葉の色をチェック、30キロの茶葉を袋詰めし、手作業で重さを微調整する工程など、こだわりの加工作業を体験する。
その後、農家直伝のお茶の入れ方を学ぶことに。渋みを抑えて旨味を最大限に引き出すための、3つのポイントを実践した3人は、「おいしい。香りがすごい」（相葉）、「これはうまい」（小峠）、「全然違う」（あばれる君）と大興奮。さらに、この時期にしか味わえない新茶を使った「茶葉の天ぷら」も堪能し、相葉が「油のおかげで苦みを全く感じずおいしい」と感動する場面も。
続いて、かごしま茶と相性抜群の郷土菓子を作るため、創業180年の老舗和菓子店6代目店主の元へ。鹿児島名物「かるかん饅頭」作りでは、粘りの強い山芋と材料を混ぜ合わせ、空気をたっぷり含ませる力作業に大苦戦。3人がかりで交代しながら完成させた生地を使い、お茶を練りこんだ色鮮やかな「かごしま茶のかるかん饅頭」や「かるかん饅頭」、などを作る。
完成した菓子を絶景の中で味わうべく、一行は東京ドーム約1.5倍の敷地に2万5千株のバラが咲き誇る日本最大級のバラ園へ。ずっしりあんこが入った「かるかん饅頭」には、「この食感あんまりないよね」（相葉）、「しっとりもっちりしてる」（あばれる君）と特有の食感を楽しんだ様子。
31日放送の第2弾では黒酢、6月7日放送の第3弾ではマンゴーについて放送される。
■出演者コメント
▼相葉雅紀
黒酢を何年も熟成させると随分とまろやかになることや、マンゴーは木から落ちるまで完熟させることなど、今回も学びが多かったです！農家さんに教えていただいて、「茶葉の天ぷら」を初めて食べましたが、油のおかげで苦みがマイルドになって絶品でした。ほかにも、黒酢を入れたお味噌汁も健康的でおいしかったですね。お茶も黒酢も日本一の生産量ということで、あまり皆さんのイメージにない鹿児島の魅力をお届けできると思います。
ゲストの鎧塚（俊彦）シェフは、僕らに合わせてGジャンを着てくださり、すっかりファミリー感が出ていました（笑）。また、スイーツの素晴らしい技術だけでなく見事なトーク力も発揮してくれました！（笑）3週にわたって、視聴者の皆さんもいろいろと学べるかと思いますので、ぜひ楽しみにしてください！
▼小峠英二
マンゴーの木を初めて見たのですが、意外な高さでしたし、実が落ちないようにネットで覆う繊細な作業には日本人らしさが出ていて面白かったですね。一面に広がる黒酢の壺畑も圧巻の景色でしたし、何年も熟成させて味がまろやかになる工程には驚かされました。黒酢を入れたカレーもすごくおいしかったです！（ゲストの）鎧塚シェフは今回も少し緊張しましたが、最近は踏み込んでいいラインが見えてきました（笑）。今回のロケはあいにくの雨だったのですが、東京ではお届けできない景色が詰まっているので、ぜひそのあたりもご覧いただければと思います。
▼あばれる君
今回、お湯の温度やいれ方によってお茶のおいしさが全く変わることが分かったので、家でも絶対に真似したいです！黒酢も、ただ酸っぱいだけかと思っていたのですが、料理に少し入れるだけで旨みに変わるのには驚きました。壺の中に酢酸菌が住んでいるのも不思議でしたね。
今回、鹿児島は本当に「食材の宝庫」だと実感しました。鹿児島のおいしさが全部詰まった絶対に見てほしい回になっているので、ぜひお見逃しなく！