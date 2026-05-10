米大リーグのガーディアンズは９日（日本時間１０日）、２４年から２年連続でゴールド・グラブ賞を受賞しているジャイアンツのパトリック・ベイリー捕手（２６）をトレードで獲得したことを発表した。代わりにジャイアンツはガーディアンズから有望株の左腕マット・ウィルキンソン投手（２３）を獲得した。

ドジャースと同じナ・リーグ西地区のジャイアンツは、ここまで１５勝２３敗の借金８で地区最下位。オフには２４年まで３年連続首位打者に輝いたアラエスを補強するなど動いたが、ここまで投打がかみ合わずに苦しい戦いを強いられている。ベイリーは２３年にメジャーデビューし、２４年には１２１試合、２５年には１３５試合に出場して守備のベストナイン「ゴールド・グラブ賞」を２年連続で受賞。今季もここまで３０試合に出場しているが、打率が１割４分６厘に沈んでいる。

ジャイアンツは名捕手だったポージー氏が２５年から編成本部長に就任し、今季からはメジャー経験のないビテロ新監督が指揮を執るなど、チーム体制を一新している。

メジャーでは７月下旬〜８月上旬に設定されるトレード期限へ向けてトレードが活発に行われることは毎年恒例だが、５月の時点でのレギュラー格の選手のトレードは異例。ジャイアンツは早くも来季以降の戦いを見据えたチーム作りに着手しているようだ。