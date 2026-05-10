◇プロ野球セ・リーグ 中日 4-2 巨人(9日、バンテリンドーム)

巨人に連勝し、リーグ5位に浮上した中日・井上一樹監督が試合を振り返りました。

先発の大野雄大投手が7回無失点の好投、攻撃では2回の先制タイムリーや5回の好走塁など、田中幹也選手の活躍が光りました。

田中選手は5回に内野安打で出塁すると盗塁で2塁へ。送りバントで3塁に進むと、次の打者のサードゴロで挟まれますが粘ると、走塁妨害を受け得点につなげました。

井上監督は「田中幹也は守るところがすごく目立つタイプの選手ですけど、攻撃や走塁に対する意欲は誰にも負けませんので、今日はその中でいいものが見られた」と評価しました。

また守護神の松山晋也投手が、4月28日以来9試合ぶりに最終回に登板。無失点で今季6セーブ目をマークしました。

久しぶりの登板に、井上監督も松山投手自身も少し不安があったといいますが、「今日投げたことによって、ランク・階段をどんどん上がってくれる選手だと思ってます。どうしてもやっぱりうちは、松山で締めるように最終的にはならなきゃいけないチーム。ここからどんどん調子を上げていってほしい」と期待を寄せました。

この勝利により、中日は今季初めて最下位を脱出。井上監督は、「今はまだ一つずつ目先の試合を、という形で。明日も試合ありますのでそこへ向けて進みたい」と次戦へ向け気を引き締めました。